Suveræne Odense maste Silkeborg-Voel

Odense Håndbolds semifinaleklare hold vandt 32-21 hjemme over Silkeborg-Voel KFUM. Kathrine Heindahl blev kampens topscorer med otte mål.

Odense Håndbold vandt i lørdagens sene kamp i pulje 2 så klart som 32-21 hjemme over Silkeborg-Voel KFUM.

Odense har nu 11 point for fem kampe og har allerede vundet puljen og er klar til semifinalen, mens Silkeborg-Voel KFUM med nederlaget er uden mulighed for at nå semifinalen.

FCM Håndbold tabte lørdag 20-18 til Viborg HK, og indtager andenpladsen med fem point, mens Viborg HK med sejren fortsat lever i slutspillet.

I kampen mellem Odense Håndbold og Silkeborg-Voel KFUM førte Odense 17-12 ved pausen, inden det altså endte med en sejr på 11 mål.

Odenses Kathrine Heindahl blev kampens topscorer med otte mål.

Odense Håndbold spilelr hjemme i sidste runde

I sidste runde tager Odense Håndbold imod FCM Håndbold, mens Viborg spiller hjemme mod Silkeborg-Voel.

Ved pointlighed afgøres holdenes placering af den plads, de indtog efter grundspillet.

Her blev FCM nummer tre og Viborg nummer seks, mens Silkeborg-Voel endte på syvendepladsen.

Derfor kan Silkeborg-Voel ikke længere nå semifinalen.