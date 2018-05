Suverænt i DM-finalen: Pytlicks tropper legede sig til sejr

Odense slog Esbjerg med 32-23 i den afgørende DM-semifinale og møder i finalen København Håndbold.

Der var ingen pardon, da Odense Håndbolds favoritter i den tredje og afgørende semifinale mod Team Esbjerg gjorde rent bord og sendte gæsterne retur til den jyske vestkyst med cifrene 32-23.

Odense Håndbold er dermed klar til DM-finalen.

- Det er fuldstændig fantastisk at være i finalen. Der var pres på, fordi vi var favoritter, siger træner for Odense-træner Jan Pytlick ifølge TV 2 Sport.

Sejr til hjemmepublikum

I de to første semifinaler mellem holdene var det i begge tilfælde udeholdet, som var gået fra banen med sejren, men lørdag virkede fynboerne indstillede på, at der nu skulle være en sejr til et hjemmepublikum.

Det var dog gæsterne, der lagde ud med at score kampens første mål i en ellers meget målfattig indledning, hvor begge mandskaber efter otte minutter blot var noteret for en enkelt scoring hver.

Derefter fik hjemmeholdet yderligere tre mål i kassen, før det igen lykkedes Esbjerg at komme på scoringstavlen.

Holdene fulgtes ad i en tæt første halvleg, hvor hjemmeholdet dog var mellem et og to mål foran hele tiden, inden Odense gik til pause foran 12-9. .

Mod slutningen af første halvleg måtte Esbjergs Lene Østergaard bæres fra banen efter en skade i knæet, og et i forvejen skaderamt Esbjerg-hold blev ramt af endnu et uheld.

I anden halvleg løb hjemmeholdet hurtigt fra esbjergenserne og bragte sig foran 17-11 efter fem minutters spil.

Derfra stod der Odense på det meste, og i midten af anden halvleg var hjemmeholdet foran med syv mål.

Den store føring holdt kampen ud, og fynboerne kunne juble over sejren på 32-23.

Effektive Mie og Kathrine

Det var især en storspillende Mie Højlund, der i Odenses bagkæde var med til at lægge et stort pres på Esbjerg-forsvaret sammen med stregspiller Kathrine Heindahl.

Tilsammen scorede de to spillere 15 mål.

Næste stop København

I finalen skal Odense møde sidste års sølvvindere fra København Håndbold, der tidligere lørdag bookede en finaleplads, da holdet slog Viborg HK med 27-26.