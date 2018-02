Svækket OB møder FCK

Det er et lettere svækket OB, der møder FCK på udebane søndag aften. To profiler er ikke med, mens en tredje er tvivlsom.

OB's normale anfører Kenneth Emil Petersen har karantæne, mens ankelproblemer efter seneste træning holder Mikkel Desler ude af kampen mod FCK i Parken søndag aften.

Samtidig er Marco Lund blevet syg og er tvivlsom, skriver ob.dk.

Alligevel er cheftræner Kent Nielsen forsigtig optimist:

- Alle har en holdning til, at FCK ikke har den sæson, de havde ønsket sig i forhold til deres normale standard. Men deres største problem har været resultaterne, for indholdet af de fleste af deres kampe har været i orden, lyder det fra Kent Nielsen.

Han nævner blandt andet, at FCK var dominerende i en stor del af deres kamp mod Midtjylland, og alligevel tabte de 3 - 1.

- De er blevet straffet meget effektivt, når de har lavet fejl, men det er indiskutabelt, når man kigger på de spillere, de har til rådighed, at de vil gøre det mere end svært for alle modstandere herhjemme, siger Kent Nielsen.

Recepten på sejr

- Vi skal have styr på deres indlægsspil, hvor Santander er stærk, og så skal vi have modet til at turde spille os fri af deres pres. Det bliver der, at testen kommer til at stå for os. Kan vi lykkes med det, vil vi også have længere perioder på bolden og skulle bruge færre kræfter på at forsvare os, siger træneren og tilføjer:

- Så vi skal spille med mod og kvalitet, og vi skal være cool i nogle situationer og andre gange køre nogle hurtige angreb. Endelig kræver det altid en god målmand at få et resultat med hjem fra Parken, og det ved vi, at vi har.

Faktum er dog også, at FCK skaber deres bedste resultater i Parken, og at det efterhånden er 15 år siden, OB har vundet en ligakamp i Parken.

Søndagens kamp begynder klokken 18.