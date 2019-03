Pokalbold: Svær semifinale venter OB

Det blev ikke den bedste lodtrækning for OB, da AaBs Rasmus Würtz trak kuglerne op af bowlen efter dagens sidste pokalkvartfinale. For OB skal en tur til Herning, når der spilles semifinale.

Det er enten 3. april eller 4. april. Det var nok den værst tænkelige lodtrækning for OB, da holdet i flere år har haft store problemer med at slå netop FC Midtjylland.

OB har ikke vundet over midtjyderne i Herning siden april 2014, hvor det blev til en 2-0 sejr til fynboerne.

Historisk set har den fynske klub dog lidt at bryste sig af. I klubbens historie har man nemlig vundet den danske pokalturnering ikke mindre end fem gange, mens FC Midtjylland stadig har til gode at vinde den. Her skal det dog tilføjes, at OB har eksisteret siden 1887. FC Midtjylland har eksisteret siden 1999.

Drama mod Esbjerg

Indtil nu har OB i pokalturneringen besejret AB, Thisted, Hobro og Esbjerg. Den seneste kamp mod Esbjerg måtte afgøres efter en dramatisk straffesparkskonkurrence. I den anden semifinale mødes Brøndby IF og AaB. Finalen spilles 17. maj.

