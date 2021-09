Flere skal i arbejde - men ingen gider at gøre rent

Det frustrerer Gitte Lund, at det kan være så svært at besætte to stillinger, for hun har gjort meget for at få folk til at arbejde for sig.

- Jeg har prøvet virkelig meget. Jeg har prøvet vikarbureauer, headhuntere, og jeg har haft en jobannonce liggende på Jobnet i en måneds tid, men jeg har ikke fået én eneste henvendelse, siger Gitte Lund.

Corona-podere har skævvredet markedet

Coronapandemien har været hård ved de private erhvervsdrivende, mener Gitte Lund, der oplever, at de høje lønninger, det offentlige har betalt til mennesker, der har været ansat som podere, har skabt et urealistisk højt krav til løn.