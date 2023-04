Over hver tredje stilling besættes ikke i Lars' branche: - Det er sgu slemt

- Det ærgrer mig, når der er kunder, vi ikke kan hjælpe, men jeg kan ikke gøre noget ved det.



Sådan lyder det fra Lars Jørgensen, der ejer rengøringsfirmaet Clean Up Service i Svendborg.

Han må for tiden sige nej tak til kunder, fordi han simpelthen ikke kan skaffe personale til opgaverne.

- Vi har aldrig stået i en situation som nu, hvor vi har haft så svært ved at rekruttere folk. Det er sgu slemt, siger direktøren.



Og det er selvom rengøringsfirmaet i år har 50-års-jubilæum.

- Forleden var jeg ude og kigge på et hus, og jeg kunne bare se, at det vil tage en hel uges arbejde, og det kan vi simpelthen ikke sætte folk af til, så jeg blev nødt til at sige nej, beretter Lars Jørgensen, der altså må prioritere hårdt i de opgaver, han tager ind.

1.310 stillinger ikke besat

Han er dog langt fra den eneste, der ikke kan skaffe folk nok.

På Fyn alene blev 1.310 opslåede stillinger som rengøringsassistenter ikke besat fra juni til november 2022.

Det svarer til, at 36 procent af de opslåede stillinger ikke blev besat.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejde og Rekruttering.

Dermed er rengøringsassistenter sammen med social- og sundhedsassistenter - der har en forgæves rekrutteringsrate på 34 procent - den gruppe, hvor der er flest forgæves forsøg på at ansætte nye medarbejdere.

- Det kan vi helt klart godt mærke. Der kommer for eksempel ikke nogen ansøgninger af sig selv mere. Førhen kom der altid nogle ind ad døren af sig selv, men det gør der ikke mere, siger Lars Jørgensen.

Gennemsnittet af forgæves rekrutteringer på landsplan for alle brancher ligger på 14 procent.

- Åben op for udenlandsk arbejdskraft

I Clean Up Service formår de dog at få besat de stillinger, som de skal, ifølge direktøren selv.

- Men indimellem er vi nødt til at bruge vores eget personale mere, så de får flere timer, men det kan vi jo kun gøre til en vis grænse, ellers bliver de også syge, forklarer Lars Jørgensen.



Han mener, at rengøringensbranchen er ramt af, at det generelt går godt for den danske økonomi.

- Vi står jo sidst i fødekæden, fordi mange ikke opfatter det som det mest spændende arbejde, erkender Lars Jørgensen.



- Det er især arbejdstiderne, der gør det. Det er tidligt morgen og sen aften, og derfor er der en hel gruppe af mennesker, vi ikke kan få ind i firmaet, tilføjer han.



Omvendt mener han, at løsningen på problemet er ret enkelt.

- Vi skal have åbnet for noget mere udenlandsk arbejdskraft. Det giver ikke mening, at folk ikke må arbejde, mens de venter på en opholdstilladelse, og vi så samtidig mangler arbejdskraft i hele samfundet, siger direktøren.

Det er dog ikke kun i rengøringsbranchen, at der er problemer med at få rekrutteret personale. Regionerne oplever også, at det er svært at skaffe læger til de syddanske sygehuse. Hver syvende stilling, der bliver slået op, får ingen ansøgninger.