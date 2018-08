Sved på panden: Kommune halverer antallet af tykke børn

Flere idrætstimer på skemaet betyder mindre overvægt, friskere og gladere børn. På ti år har Svendborg Kommune halveret antallet af tykke børn i folkeskolen.

Antallet af overvægtige børn i folkeskolen i Svendborg Kommune er halveret på ti år.

Eleverne har været en del af et idrætsforskningsprojekt, der startede for ti år siden og involverede 1.200 elever. Eleverne skulle have seks timers idrætsundervisning i stedet for de normale to. Nu kan forskningen vise resultaterne.

- Resultaterne viser, at vi kan forebygge 50 procent af overvægtig fedme i folkeskolen, fortæller forsker Niels Wedderkopp.

Flere sveddråber på panden i skoletiden betyder ikke kun færre overvægtige børn. Der er også andre gevinster ved flere idrætstimer, mener skolechef i Svendborg Kommune, Nanna Lohman.

- Vi får friske børn, glade børn. Vi får børn, der er mere klar til at modtage almindelig undervisning. Vi får børn, der er fysisk meget sammen med deres kammerater. Vi har også roligere frikvarterer. Vi får meget ud af det, siger Nanna Lohman.

Niels Wedderkopp peger også på de mere sociale gevinster, som lærerne har givet udtryk for.

- Man bliver også mere vant til at dyrke idræt, man får en bedre motorik, og så fortsætter man måske med at dyrke idræt i længere tid, siger han.

Flere idrætstimer i fremtiden

Selvom forskningsprojektet er afsluttet, fortsætter skolerne i Svendborg Kommune med at have de seks idrætstimer på skemaet.

- Idrætsundervisningen er tilrettelagt, så alle børn har lyst til at være med. Fire af idrætstimerne er tilrettelagt ud fra aldersrelateret træning, som handler om motorik og lege. Derfor fanger vi også de børn, der ikke synes specielt godt om fodbold, håndbold eller rundbold, siger skolechefen.

På Thurø Skole er de glade for de ekstra idrætstimer - særligt dem, der har fokus på at tilgodese udviklingen ud fra børnenes alder.

- Vi oplever, at vi har børn, der er glade for at bevæge sig. Og børn, der generelt er i trivsel. De griner meget sammen, fortæller idrætslærer Sanne Gjerke.

- De mange idrætstimer giver en bedre forståelse af hinanden. Og så gør de det nemmere at snakke om tingene.

Elever på 11 forskellige skoler i Svendborg fortsætter med at pakke træningstøjet til endnu flere idrætstimer.

