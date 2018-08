Svend Lings risikerer fængsel efter ny sigtelse

Den forhenværende læge Svend Lings fra Kværndrup er blevet sigtet af Fyns Politi for at have hjulpet en patient til selvmord. Det fortæller Svend Lings selv i en mail til Ritzau.

Svend Lings er medlem af foreningen Læger for aktiv dødshjælp, og han stod sidste år frem i tv-dokumentaren "Jørgen vil dø" og fortalte om, hvordan han havde udleveret en mængde af medicinen Fenemal 100 milligram til en patient, selv om han vidste, at det skulle bruges til selvmord. ​Det er den sag, der nu har medført en sigtelse fra Fyns Politi for overtrædelse af straffelovens paragraf 240 med krav om fængselsstraf. Sagen kommer som tillæg til den sag, der allerede er berammet ved retten i Svendborg 3. september, hvor Svend Lings er tiltalt for sammen med en anden læge at assistere en mand, der forsøgte at begå selvmord.