Svendborg-festival vender tilbage efter succesfuld uge

En festival for tegneserier, gamle spil og animation er netop slut i Svendborg. Noget besøgstal findes ikke, men er ifølge arrangøren, Svendborg Bibliotek, fuld ud tilfredsstillende.

- Det gik rigtig godt. Jeg er meget glad. Ikke mindst for den sidste dag, hvor der var mange, der blandt andet ville opleve tegneren Flemming Andersen. Han lærte fra sig udi kunsten at tegne Anders And, fortæller Asbjørn Rune Bourgeat, festivalansvarlig for Svendborg Graphic.

Workshops var der flere af under Svendborg Graphic. Som den med tegneren Pernille Ørum, der gav tips til både børn og voksne. Foto: Andreas Bastiansen, Svendborg Bibliotek

Men egentlig er Asbjørn Rune Bourgeat ikke meget for at fremhæve et arrangement frem for et andet. For festivalen, der primært var at finde på Svendborg Bibliotek og i Tinghuset i nærheden, spændte vidt.

- Vi havde for eksempel besøg af animationsstudiet Nørlund. De lagde deres produktion i Tinghuset i løbet af ugen og havde rigtig mange gæster. De var meget trætte, da de tog hjem i går. Det kan sagtens tænkes, at de kommer igen næste år, vurderer Asbjørn Rune Bourgeat.

Selv skal han bruge tid på at sammensætte næste års festival. En opgave, der allerede er gået i gang.

- Vi har i forvejen gode kontakter inden for blandt andet det danske tegneserie-miljø. Det kan være, jeg skal til messer i Frankrig eller USA for at skabe nye kontakter. Vi har en ambition om, at festivalen ikke blot skal vende tilbage hvert år - den skal også vokse, røber den festivalansvarlige.

Et af de populære indslag under festivalen var at prøve VR-brillerne og bevæge sig ind i virtual reality. Foto: Andreas Bastiansen, Svendborg Bibliotek