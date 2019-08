Svendborg lader graffitimalere slå sig løs

For mange forbindes graffiti måske med store hættetrøjer, hiphop og med at overmale S-tog i ly af nattens mulm og mørke, men det stereotyp passer ikke på Frederiksø i Svendborg.

Kommunen har givet alle med graffitimalerdrømme lov til at slå sig løs på det gamle værfts 12 meter høje mur. Og det er blevet taget godt imod.

- Jeg kender personligt folk i miljøet. Mænd som kvinder i alderen 16 til 50 år med forskellige erhverv. Alt fra bankdirektøren til den praktiserende læge til tatovøren eller børnehavepædagogen, siger Frederik Zinn, der er formand i Svendborg StreetArt.

Artiklen fortsættes under billedet.

Der er ingen krav om, hvor god man skal være til at male, før man kan slå sig løs på væggen på Frederiksø. Foto: Anders Høgh

Han mener, at de lovlige graffitivægge kan være med til mere end blot at give et afbræk i hverdagen. Frederik Zinn tror på, at det kan være med til at afhjælpe den ulovlige graffiti, når man giver folk lov til at male løse på udvalgte vægge.

- De her vægge giver os rigtig, rigtig meget i forhold til at afkriminalisere graffitien og street art'en. At man kan stå ved højlys dag og male i stedet for om natten, siger han.

Lovlig graffiti siden 2009

Allerede i 2009 forsøgte Svendborg Kommune at sætte graffitien fri i en et-årig prøveperiode i udvalgte tunneller i byen. Ordningen var en succes, og siden er andre vægge blevet udvalgt som lærred for aspirerende graffitimalere.

Artiklen fortsættes under billedet.

Charlie Larsen har valgt, at hans bidrag til graffitivæggen skal være en hyldest til kulturhuset Kultutten. Foto: Anders Høgh

Væggen ved det gamle værft er den femte af sin slags.

- Når det kommer til graffiti og det at udtrykke sig selv visuelt, så tror jeg, det er en nødvendighed for mange mennesker at have i deres hverdag. At få det her frirum væk fra hverdagen, hvor de kan få lov til at udtrykke sig med en spraydåse eller en pensel, siger Frederik Zinn.

Maleri i fem meters højde

En af dem, der har benyttet sig af graffitivæggen er Charlie Vejlgaard Larsen, der er formand for kulturhuset Kultutten. Han har valgt at male sit bidrag i fem meters højde ved hjælp af en lift.

- Når det først kommer op i den her højde, er der sandsynlighed for, at det ligesom er foreviget. Det får man ikke hernede på resten af væggen, for der er det lovligt for alle at komme og male det over, lige så snart de har lyst til det, siger han.

Han har valgt at lave et maleri, der er en hyldest til det kulturhus, han er formand for. Et hjerte med påskriften Kultutten.

Artiklen fortsættes under billedet.

Inspirationen til maleriet er ifølge Charlie Larsen en typisk sømandstatovering. Foto: Anders Høgh

- Tanken var en tatovering som sømændene nogle gange har, hvor der ligesom stod "mor" eller stod et eller andet barns navn eller sådan noget, siger han.

Projektet er støttet af Jelle-bo Udlejning, Fynske Farver og SEAF - Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond.

Væggen måler 30 meter i længden og 12 meter i højden. Foto: Anders Høgh

Se hele indslaget om graffitivæggen her.