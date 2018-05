Svendborg vil sortere mere: Ring, og vi henter dit storskrald

I fremtiden kan du selv bestille en bil, der henter dit storskrald i Svendborg.

Bor du i Svendborg Kommune skal du vænne dig til at sortere mere af dit affald og finde plads til flere affaldsspande i indkørslen. Og så kan du i fremtiden bestille en genbrugsbil, der kommer og henter dit affald.

Det sker, fordi kommunen vil nå op på at genanvende 50 procent af al husholdningsaffald inden 2022. I 2016 var Svendborg Kommunes samlede genanvendelsesprocent på 36.

- Vi når kun målet, hvis vi alle sammen bliver bedre til at sortere vores affald. Det vil vi gerne hjælpe til med fra kommunens side, og derfor indfører vi en ny måde at sortere på, siger Bruno Hansen (SF), formand for Natur- og Miljøudvalget i en pressemeddelelse.

Konkret betyder den nye affaldsordning, at alle husstande får to nye to-delte affaldsspande, som skal fyldes med affald. I én spand afleveres organisk affald i et rum og restaffald i det andet rum. I den anden spand afleveres papir og pap i ét rum og metal og glas i et andet.

Genbrugsbilen kommer på gaden

Erfaringer fra Svendborg Kommune har vist, at borgerne ikke bruger storskralds-ordningen i et omfang, der giver mening. Derfor indføres som noget nyt en genbrugsbil, der kan bestilles til hoveddøren.

Genbrugsbilen kan for eksempel komme og hente det storskrald, der ellers skulle have været skaffet af vejen på andre måder. Den tager sig også af plastaffald.

Bruno Hansen er overbevist om, at borgerne i Svendborg Kommune er klar til at tænke mere miljørigtigt.

- Vi kender det fra køkkenrullerne, der er genbrugspapir og metal, der omsmeltes til nye produkter. Vores affald kan genbruges, komposteres og skabe nyt liv, forklarer Bruno Hansen.

Efter planen skal det nye affaldssystem indføres i Svendborg Kommune omkring årsskiftet 2019-2020.

FAKTA: Genbrugsbilen Kan bestille genbrugsbilen via telefon eller hjemmeside

Afhenter maks 150 kilo affald per husstand per gang

Medbringer plastkasser til farligt affald til de kunder, der ønsker det

Kan bestilles op til 12 gange om året

Afhenter alt fra stort pap, plast, hårde hvidevarer, tøj, stort metal med mere Kilde: Svendborg Kommune Kilde: Svendborg Kommune