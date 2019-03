Svendborgbanen aflyser morgenafgange

Passagerer på Svendborgbanen kan torsdag morgen risikere at møde frem til et 'aflyst'-skilt i stedet for de normale toginformationer om afgangstider.

DSB har set sig nødsaget til at aflyse to afgange på banen tidligt torsdag morgen. Ifølge P4 Trafik skyldes aflysninger, at DSB har akut personalemangel torsdag morgen.

Der er tale om afgangen 06.44 fra Odense mod Svendborg og 07.32 med afgang fra Svendborg mod Odense.

Samtidig kører afgangen 07.02 fra Svendborg med færre vogne, hvorfor der kan være trængsel i toget.

Næste afgang med fuldt togsæt fra Svendborg mod Odense er klokken 08.02. Fra Odense i retning mod Svendborg er næste afgang klokken 07.13.

Du kan holde dig opdateret om de seneste ændringer på rejseplan.dk.