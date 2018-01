Svendborgs nye borgmester frasiger sig honorarer

Bo Hansen vil ikke have honorarer fra bestyrelsesposter, som ligger udover hans faste løn som borgmester.

Den nye borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S), har meddelt, at han siger nej tak til løn for bestyrelsesarbejde, når han nu har sat sig i borgmesterstolen.

- Jeg frasiger mig honorarer fra bestyrelsesposter, som ligger udover den faste borgmesterløn, skriver Bo Hansen på sin facebookprofil.

- Efter lønstigningen i den seneste periode får borgmesteren i Svendborg et flot vederlag for indsatsen, forklarer han.

Landets borgmestre fik i 2016 en lønstigning på 31,4 procent.

En borgmesters løn afhænger af, hvor mange indbyggere der er i kommunen. I en kommune på størrelse med Svendborg får borgmesteren 737.906 kroner.

Derudover kan en borgmester hente en række ekstra honorarer ved bestyrelsesposter.

Følger anbefaling

Ifølge DK Nyt følger Svendborg-borgmesteren dermed efter andre socialdemokratiske borgmestre, der frasiger sig honorarer fra bestyrelsesposter, som ligger udover den faste løn.

Det gælder blandt andre borgmestrene i Aalborg og Hjørring.

I forbindelse med lønstigningen til landets borgmestre er det værd at nævne, at Vederlagskommissionen anbefaler, at der sker en modregning af vederlagene.

Bo Hansen satte sig officielt i borgmesterstolen i Svendborg efter nytår.