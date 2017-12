Svendborgs nye borgmester gør klar til hestekur

Et af de helt store temaer i den kommunale valgkamp i Svendborg var økonomien og udsigt til besparelser de kommende fire år på 100 millioner kroner. Men det ser i virkeligheden værre ud, siger den kommende borgmester Bo Hansen (S) i et interview med TV 2/Fyn.

Når Bo Hansen (S) til nytår sætter sig i borgmesterstolen, skal han som det første i gang med en genopretning af kommunens økonomi.

- Efter jeg har haft lejlighed til at kigge på det, viser det sig, at det står værre til end hidtil antaget. Der er en ubalance i budgettet på 54 millioner kroner, og det skal der rettes op på allerede i 2018. Beløbet er stå stort, at velfærdsområder som børn og ældre kommer til at mærke det, siger Bo Hansen.

Mere velfærd, men det kommer til at gøre ondt

Den kommende borgmester vil ikke nærmere ind på, hvordan borgerne kommer til at mærke det på velfærden, men han lægger ikke skjul på, at det kommer til at gøre ondt.

Bo Hansen afviser samtidig, at han har en politisk interesse i at tegne et sort udgangspunkt, fordi han derved får lettere ved at overraske positivt, når han tiltræder.

- Nej, det er ikke tilfældet. Hvis jeg skulle tegne et sort billede, skullle jeg sige 75-80 millioner kroner. Det handler nemlig ikke bare om at udligne det hul, der er. Det handler også om at skabe et råderum til nye politiske prioriteringer de kommende år. Vi vil selfølgelig, og det gælder sikkert alle partier i byrådet, gøre alt hvad vi kan for, at det ikke skal ramme børn og ældre, men der er tale om så store beløb, at det bliver svært at komme uden om de bløde områder.