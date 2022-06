Mere tryghed i nattelivet: Svendborgs unge har fået nyt safe space

Et nyt tilbud er netop blevet indviet i stationsbygningen i Svendborg. En tryg base for de unge, når byturen kommer til en ende.

Her har Natteravnene overtaget et lokale, hvor de holder til i weekenderne, så blandt andet unge mennesker kan have et trygt sted at være, når de venter på at skulle hjem fra en bytur.

- Her har vi mulighed for, at de kan komme ind og føle sig trygge, indtil de skal med tog, bus eller deres forældre kommer og henter dem, siger Ole Henriksen, der er formand for Natteravnene Svendborg.