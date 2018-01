Svindel-tiltalt direktør udeblev fra retten

En 54-årig direktør, der er tiltalt for millionsvindel, dukkede aldrig op, da hans sag skulle for retten tirsdag i Odense.

Den 54-årige er tiltalt for mandatsvig og skyldnersvig for over 10 millioner kroner, men han dukkede ikke op, da sagen skulle behandles tirsdag i retten i Odense, skriver Fyens Stiftstidende.

Årsagen er angiveligt, at han afventer et retssag i Thailand og derfor ikke må forlade landet.

Sagen skulle oprindeligt være begyndt i oktober 2014, men den er blevet udsat flere gange. Blandt andet fordi han opholder sig i Thailand, og det har været vanskeligt at forkynde anklagerne for ham.

Desuden har udsættelse af retssagen i Thailand også tidligere udsat sagen i Odense.

Den tiltalte har nu syv dage til at dokumentere, at sagen i Thailand er udsat. Sker det ikke, vil specialanklager Annette Korsgaard formentlig kræve ham anholdt, skriver Fyens Stiftstidende.

Manden er tiltalt for uberettiget at have trukket 8,6 millioner kroner ud af sit firma og for at have snydt konkursboet for 2,1 millioner kroner, da han solgte sit hus i Thailand.

Det stod på i perioden 2005 - 2009, da han var eneejer af et selskab, der handlede med sko og havde et søsterselskab i Thailand.