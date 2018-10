Sigtet for millionsvindel: - Jeg tager det, som det kommer

Den sigtede Anna Britta Troelsgaard Nielsen fra Socialstyrelsen i Odense, bestrider ikke, at hun har lænset statskassen for langt over 100 millioner kroner, og hun siger også, at hun må betale, hvis hun får en opkrævning.

Det fremgår af et domsbogsudskrift fra Sø- og Handelsretten fra den 4. oktober, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Ifølge udskriften er kravet ikke de hidtil oplyste 111 millioner kroner, men 122.751.069 kroner - altså knap 123 millioner kroner. De 123 millioner kroner er inklusive renter i den periode, hvor pengene er gået ind på hendes konto i Danske Bank.

I skifteretten, hvor Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev erklæret konkurs, oplyste hendes advokat Nima Napipour, at hans klient har sagt, at "hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer."

Det fremgår også af referatet fra skifteretsmødet, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen ikke bestrider kravets størrelse eller eksistens.

De kendte aktiver er hendes hus i Hvidovre, der er opgjort til en million kroner.

Bagmandspolitiets efterforskning har skifteretten valgt at hemmeligholde i aktiindsigten til TV 2/Fyn.

Selve sagsforløbet og måden pengene er havnet hos Anna Britta Troelsgaard Nielsen på er dog oplyst.

Ifølge domsbogsudskriftet opdagede et tilsyn i august 2018, at der var et misforhold mellem det beløb Socialstyrelsen havde udbetalt til en kommune, og det beløb kommunen havde modtaget.

Det blev også afsløret, at Socialstyrelsen havde overført beløb til en konto i Danske Bank, som ikke tilhørte Socialstyrelsen, og at denne konto gik igen i andre sager, der vedrørte andre kommuner.

- Socialstyrelsen henvente sig til sin bank og modtog posteringsoversigter, der bekræftede, at der var overført penge fra Socialstyrelsen til kontoen i Danske Bank. Man konstaterede samtidig, at det var Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der havde behandlet alle udbetalingerne, og at hun manuelt havde ændret i modtagernes kontonumre forud og efter overførslen.

Derefter anmeldte Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen til politiet.