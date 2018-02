Svinearbejdere kan få MRSA-bevis uden rigtige svar i test

Selv om man svarer forkert på alle 12 spørgsmål i en test om MRSA, modtager man et kursusbevis. Det vækker forundring hos SDU-professor.

- Nyt hygiejnekursus skal sikre mod smittespredning.

Sådan lød overskriften, da Fødevarestyrelsen i november sidste år udsendte en pressemeddelelse om et nyt e-kursus for folk, der arbejder med svin.

Men det er nok en overdrivelse at hævde, at kurset sikrer mod smittespredning, lyder det mandag i Information.

Kurset har siden januar i år været obligatorisk for alle, der arbejder med levende svin. Ved at gennemføre kurset modtager svinearbejderne et bevis, der fremover skal kunne fremvises ved Fødevarestyrelsens kontroller i stalde, på slagterier og i besætninger.

Information klikkede sig gennem kurset på et kvarter. Ved den afsluttende test behøver man ikke svare rigtigt på et eneste af de 12 spørgsmål for at modtage et kursusbevis.

Udformningen af hygiejnekurset vækker forundring hos Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet og ekspert i MRSA.

- Det er et udtryk for, at MRSA-problemet ikke er noget, man prioriterer.

- Tanken med et kursus må være, at hvis man giver folk noget mere viden, så vil de også agere mere hensigtsmæssigt i forhold til at forhindre at hive MRSA med ud af stalden, siger han til Information og fortsætter:

- Men det giver jo ingen mening, hvis man bare kan klikke sig igennem og få et kursusbevis, selv om man har nul ud af 12 rigtige i en test.

Statens Serum Institut, der har udviklet kurset, mener ikke, at det manglende krav om at bestå er et problem.

Det skyldes, at de personer, som kurset er tiltænkt, helt naturligt vil have en interesse i at vide mere om resistens, bakterier og smittefarer.

Det mener Brian Kristensen, der er fagchef i Statens Serum Institut, som selv har været med til at udarbejde e-kurset.

- Når man klikker sig igennem kurset, finder man jo ud af, at der kan være nogle konsekvenser for familier og bekendte, hvis man ikke passer på med MRSA. Det gør, at motivationsfaktoren bliver større for at forstå, hvorfor det er vigtigt at vide noget om de her ting, siger han til Information.