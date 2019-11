Endnu et vildsvin på Ærø: Svinepesten rykker tættere på Danmark

Mandag drev endnu et vildsvin i land på Ærø, der nu er nummer 13 i rækken af døde vildsvin. Vildsvinene kommer formentlig fra Tyskland. De mange vildsvin kan risikere at true svinelandbruget i Danmark, hvis der findes svinepest i dem.

Torsdag i sidste uge rykkede svinepesten tættere på Danmark. Polen har svinepest, men den har hidtil kun været fundet i Østpolen - langt fra den tyske grænse. Men torsdag i sidste uge blev der fundet svinepest 85 kilometer fra grænsen til Tyskland.

Kortet er fra netmediet pigprogress

Der er langt til de tidligere tilfælde af svinepest, så dermed har virussen hoppet 300 kilometer.

- Ingen tvivl om, at tyskerne er nervøse nu. Hvis det kan springe 300 kilometer i Polen, så kan det også springe 300 kilometer i Tyskland, siger veterinærdirektør i Landbrug & Fødevarer, Jens Munk Ebbesen, til Ritzau.

Konsekvenser for eksport

Hvis svinepesten for alvor kommer over den polsk-tyske grænse, vil det betyde, at trusselsniveauet i Danmark bliver hævet, og i værste fald kan det have konsekvenser for eksport af smågrise til opfedning.

Selv hvis Tyskland bliver ramt, og Danmark stadig er fri af svinepesten, kan det i værste fald betyde, at de danske svinebønder kan få svært ved at afsætte smågrise.

Selvom truslen rykker tættere på, så ændrer det altså ikke på de nuværende procedurer, og det 13. vildsvin bliver fortsat brændt uden at blive tjekket for afrikansk svinepest.

Fuld åbenhed og ingen test

Det mener chefkonsulent i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard stadig, at man kan forsvare.

- Det kan vi sagtens blive ved med at forsvare. De vildsvin siger jo ikke noget om vores situatuion, vi ved, hvor vi har de danske vildsvin. Vi har en lille population i Sønderjylland på 30-40 stykker, som Naturstyrelsen arbejder på at skyde ned, siger Stig Mellergaard.

Så længe det ikke er danske vildsvin der driver i land på Ærø, så mener Fødevarestyrelsen, at afbrændingsproceduren, hvor man ikke tester vildsvinene for pest, holder.

Proceduren er godkendt i Bruxelles, og de andre lande i EU er informeret om situationen i Danmark.

- Vi arbejder med fuld transparens og fortæller åbent om, hvad vi oplever i Danmark til de andre lande. Vi har et tæt samarbejde med Slesvig-Holsten, siger Stig Mellergaard.