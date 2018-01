Svingede sit lem på fynsk rasteplads

Tirsdag nat blev en 50-årig mand fra Fredericia sigtet for blufærdighedskrænkelse på en rasteplads i Middelfart.

Klokken 00.27 tirsdag nat anmeldte to kvinder, at de havde været udsat for blufærdighedskrænkelse på rastepladsen Jyllandsvej 101 efter motorvejsafkørslen ved Middelfart.

De to kvinder fortalte til Fyns Politi, at manden svingede sit lem foran dem. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

- En mandsperson har blottet sig, og ham er vi ovre og have fat i. Han erkender forholdet, bliver sigtet og sendt hjem, Steen Nyland.

Blotteren er en 50-årig mand fra Fredericia.

Han blev sigtet efter straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Det kan give alt fra en bøde til fængsel i fire år.

Læs også Tidligere lokalpolitiker anklaget for at krænke 30-årig kvinde