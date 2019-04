Renoveringsprisen stiger: Svømmehal bliver ni millioner kroner dyrere

I januar bevilgede Byrådet i Nyborg knapt 4,8 millioner ekstra til renoveringen af Nyborg Svømme- og Badeland. Nu stiger prisen endnu engang. Denne gang med lidt over ni millioner kroner. Det betyder, at en renovering, der som udgangspunkt stod til at koste 23 millioner kroner, nu højst sandsynligt vil komme til at koste 37 millioner kroner.

Årsagen er, at efter man begyndte arbejdet på svømmehallen, er stødt på en lang række udfordringer. Blandt andet har man fundet ud af, at taget over omklædningrummene er i så dårlig stand, at man er nødt til at udskifte det. Udgiften til taget alene løber op i 1,9 millioner kroner.

Alle der har prøvet at renovere ved, at der kan komme ekstraudgifter, når man først får åbnet op for den bygning. Her er der så store udgifter, og det er da en pissetræls situation. Heldigvis er der bred opbakning til, at vi skal have løst de her udfordringer Erik Rosengaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune

Merudgifterne ærgrer Erik Rosengaard (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg.

- Grundlæggende irriterer det mig frygteligt, at vi er endt i den situation, for der er langt fra 23 millioner til 37 millioner. Men om nogen burde have forudset det, det ved jeg ikke, siger han.

I budgettet for 2019-2022 har Nyborg Kommune afsat en anlægsreserve til prisstigninger på 35 millioner kroner. Det var her, man tog 4,8 millioner fra i januar, og det er planen, at det igen er herfra pengene skal komme. Merudgifterne løber i denne omgang op på 9.294.593 kroner.

Kultur- og Fritidsudvalget i Nyborg Kommune drøftede tirsdag ekstrabevillingen, og 30. april skal der tages stilling i både Økonomiudvalget og Byrådet.

I forhold til denne ”pludselige” ekstraregning. Føler du, at er I blevet rettidigt orienteret om problemerne?

- Det er absolut mit indtryk. Både vores rådgiver på projektet og kommunens egen ansvarlige på projektet har været ærlige og åbne omkring de ting, der er dukket op, siger han.

Nogle af de nye opgaver er allerede udført, fordi det er opstået mens man har arbejdet på renoveringen. Herunder ophugning af betondæk, pumpning og udskiftning af fliser. Andre opgaver som tagkonstruktionen og brandbeskyttelse af stålkonstruktionerne er ikke udført endnu, men der er indhentet pris.

Her er de største ekstraudgifter til renoveringen - En våd marts måned med rekordagtig nedbør, kombineret med vandførende jordlag, har af sikkerhedsmæssige årsager krævet spunsning, ekstra pumpning m.v. af udgravningen. En udgift der alene andrager ca. 350.000 kr. - De eksisterende armerede betondæk, der skulle ophugges i område med omklædning, havde tykkelser varierende fra ca. 30 til 50 cm, hvilket var mere end forudsat i udbudsmaterialet. Anvendelse af større maskiner var ikke muligt pga. fare for ødelæggelse af de eksisterende funderingsforhold (betonpæle). Det er været nødvendigt at skære betonen. Udgiften andrager ca. 500.000 kr. - Ændringer i de bærende stålkonstruktioner, herunder korrosionsbeskyttelse af de berørte stålkonstruktioner. Udgiften andrager ca. 660.000 kr. -Tagkonstruktion over område med omklædningen er af en så dårlig stand, at en udskiftning er af afgørende betydning for det videre arbejde. Udgiften andrager alt inkl. ca. 1.900.000 kr. - De lovgivningsmæssige brandforhold der skal opfyldes er et automatisk varslingsanlæg, samt inddækning af stålkonstruktioner over hele omklædningsområdet. Udgiften til det automatiske varslingsanlæg andrager alene ca. 1.500.000 kr. og udgiften til brandbeskyttelse af stålkonstruktionerne andrager ca. 250.000 kr. - Der har været udgifter til udskiftning af fliser i den dybe del af vippebassin, samt del af skvulpe rende, alt opstået pga. nødvendigheden af at skulle tømme bassinet helt for vand. Udgiften andrager i alt ca. 385.000 kr. - Der er indhentet reviderede tilbud på inventar til omklædning og reception m.v. Det viser sig at der i tidligere indstillinger har været afsat for få midler. Det betyder en ekstraudgift der andrager ca. 630.000 kr. Det skal pointeres at der i den givne situation ikke er sket en ændring / højnelse af kvalitetsniveauet. - Pga. de ændrede projektforhold udløser det et forøget honorar til rådgiver på ca. 665.100 kr. Kilde: www.nyborg.dk Se mere

Tre måneders forsinkelse

Renoveringsarbejdet var forventet færdig i august, men de nye udfordringer betyder, at der kommer til at gå længere tid, før offentligheden igen kan få adgang til svømme- og badelandet.

- Vi har en rigtig stor svømmeklub, og de kan bruge de omklædningsfaciliteter, der stadig kommer til at være ved sømme- og badelandet. Men for resten af offentligheden, må vi nok desværre erkende, at der i omegnen af tre ekstra måneder, inden de kan komme ind, siger Erik Rosengaard.

- Så det bliver nok først sidst på året, at der bliver åbent for alle, og så vil jeg da håbe, at den tidsplan holder.

