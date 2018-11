Netpsykiatri: Syddansk hjemmeside gøres landsdækkende

Det er et stort skulderklap til psykiatrisygehusets telepsykiatriske center i Odense, at det internetbaserede tilbud mindhelper.dk nu bliver et permanent tilbud til børn og unge i hele landet.

Det mener Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose (V), som også er formand for Danske Regioner.

- Mindhelper.dk er et godt eksempel på, at vi mener det, når vi siger, at Region Syddanmark er borgernes region. At vi hele tiden arbejder på at finde løsninger, som kan forbedre vores tilbud, så borgerne får den bedst mulige hjælp, når de har brug for det. For Mindhelper.dk er i den grad et tilbud, som taler de unges sprog og hjælper på den enkeltes præmisser. Derfor er jeg også både stolt over og glad for, at unge i hele landet nu kan benytte sig af tilbuddet og få hjælp på et tidligere tidspunkt, siger Stephanie Lose til regionsyddanmark.dk.

Råd og redskaber til mental sundhed

mindhelper.dk tilbyder børn og unge anonym viden og rådgivning om mental sundhed. Tilbuddet blev lanceret i 2016 og har siden haft mere end 800.000 besøg.

På hjemmesiden kan de unge eksempelvis få råd og redskaber til at styrke deres mentale sundhed med for eksempel mindfulness-øvelser. De kan også finde et rådgivningstilbud tæt på deres bopæl.

Succes med internetpsykiatrien.dk

Netop den hjælp, som kan opsøges i trygge rammer derhjemme, har Region Syddanmark også før haft succes med.

Tidligere på året blev et andet af regionens internetbaserede behandlingstilbud, internetpsykiatrien.dk, der henvender sig til borgere med let til moderat angst eller depression, også gjort landsdækkende.