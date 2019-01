Bag for en sag: Syddanske børn har bagt til den helt store guldmedalje

Børn og unge har gennem Bag for en Sag bagt til den helt store guldmedalje. I alt har børnene i Syddanmark indsamlet 319.000 kroner, der skal gå til at besvare flere opkald på BørneTelefonen hos Børns Vilkår.

SFO’en på Lillebæltskolen i Middelfart er en af de mange institutioner, der har haft gang i bageovnen.

- Vi har været med til Bag for en Sag, fordi vi gerne ville støtte et godt formål. Vi har talt med vores børn om, hvad det er, de støtter, og de har været meget optaget af det her med, at det er børn, der hjælper andre børn, fortæller Helle Ilsøe, der er pædagog i SFO’en på Lillebæltskolen i en pressemeddelelse fra Børns Vilkår.

I alt 221 daginstitutioner, skoleklasser og SFO’er i Region Syddanmark deltog i Bag for en Sag i 2018.

Over 2 millioner fra hele landet

Børnene bagt og solgt bagværk så der på landsplan er samlet 2,25 millioner kroner ind. Et beløb der overstiger resultatet for 2017.

- Det er fantastisk, at så mange børn har lyst til at hjælpe de børn og unge, der har det svært. Vi er meget taknemmelige for den flotte indsamling gennem Bag for en Sag, der gør, at vi kan besvare endnu flere henvendelser på BørneTelefonen, så flere børn har adgang til en voksen, der lytter og hjælper, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Udover deltagende børn, voksne og institutioner er Bag for en Sag afviklet i samarbejde med Matas A/S og Grundtvig A/S.



- Bag for en Sag kunne ikke lade sig gøre uden deltagelse fra børn, forældre, institutioner og samarbejdspartnere. Tusind tak til alle, der har bidraget, siger Rasmus Kjeldahl.