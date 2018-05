Syddanske virksomheder advarer: - Vi taber det hele på gulvet

Syddanske turistattraktioner med Legoland i front advarer mod et nyt erhvervsfremmesystem i et åbent brev til minister. De frygter for turismen.

- Vi vil kraftigt advare mod den centralisering af opgaverne, der lægges op til i Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes anbefalinger.

Sådan lyder det i et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fra 37 syddanske virksomheder, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af.

Fire ud af de 37 virksomheder, som er angivet som afsendere til brevet, er fynske. Lone Skjoldag, der er chef for Bridgewalking Lillebælt, konference- og receptionschef for FænøSund Konference og Ferie, Heidi Andersen, Peter Milling fra Park Hotel Middelfart, Milling Hotels og direktør på Egeskov Slot, Henrik Neelmeyer er de fynske afsendere.

- Centraliseres administration af midler og betjening af den nationale bestyrelse i staten, der slet ikke har kendskab til de lokale og regionale forhold - så taber vi det hele på gulvet! Det vil have direkte konsekvenser for en række virksomheder i og omkring turismen, skriver de 37 virksomheder i brevet.

Brevet er blevet sendt til ministeren efter, at regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme i april offentliggjorde et idékatalog, der blandt andet foreslog at centralisere erhvervsfremmeindsatsen.

Udvalget foreslog blandt andet at nedlægge de kommunale erhvervsfremme-indstatser for i stedet at samle indsatsen i regionale erhvervshuse.

En idé Brian Mikkelsen tidligere har rost over for TV 2/Fyn:

- Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Og jeg synes egentligt også, det er udtryk for decentralisering, at vi har fokus på virksomhederne og ikke på de forskellige aktører. Det her skærer en masse aktører væk, og så giver man støtte direkte til virksomhederne, sagde Brian Mikkelsen i umiddelbart kølvand til TV 2/Fyn.

Manglende indflydelse

Det er Legolands administrerende direktør, der står forrest i den skriftlige advarsel til ministeren. Frygten er blandt andet, at erhvervsfremmereformen kommer til at gå ud over turismen.

- Vi er bange for, at der ikke vil være lige så meget turismemarkedsføring af vores region, som der er nu. Og vi er bange for, at vi mister indflydelse med den markedsføring, der så er, siger Christian Woller, der er administrerende direktør for forlystelsesparken til JydskeVestkysten.

Svækker mulighederne

De 37 syddanske virksomheder er ikke alene om, at frygte erhvervsfremmeindsatsen. Det syddanske regionsråd har nemlig også sendt et åbent brev til ministeren.

- En sådan centralisering af erhvervsfremmeindsatsen er ikke i tråd med intentionerne om et Danmark i balance.

Sådan har et næsten enigt syddansk regionsråd med regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i spidsen skrevet i et åbent brev til Brian Mikkelsen i starten af maj.

