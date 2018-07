Syddanskere flytter for studiet: Lotte var flyttet selvom studiet lå på Fyn

De syddanske unge er de næstebedste i landet til at rykke til en anden region, når de skal studere. Lotte Dahl Jensen er én af dem.

Et ja til drømmeuddannelsen kan også betyder et ja til at flytte væk fra det fynske.

Det spring er de unge fra Region Syddanmark gode til at tage. Syddanskerne er nemlig dem, der er næstbedst i landet til at rykke uden for deres egen region, når det kommer til studiet. Kun 67 procent af syddanskerne har valgt at studere i deres egen region.

De er kun lige blevet overhalet af sjællænderne, hvor kun 45 procent skal studere, hvor de allerede bor.

Lotte Dahl Jensen er én af dem, der skal flytte fra Fyn. Hun fik nemlig natten til lørdag at vide, at hun var kommet ind på sit drømmestudie, som er tandlægestudiet på Københavns Universitet.

Ligesom de fleste andre unge syddanskere, der er kommet ind på en uddannelse her til sommer, er hun villig til at flytte til København for at studere. Faktisk så ser hun frem til forandringen.

- Det bliver spændende. Der kommer jo også nogle udfordringer der, men jeg tænker, at det bliver fedt at prøve en ny by, og det er godt at gøre, mens man stadig er ung, siger Lotte Dahl Jensen.

Hvis hun kunne have læst til tandlæge på Fyn, er hun faktisk ikke en gang sikker på, at hun ville have valgt at blive boende.

- Jeg tænker, at jeg stadig ville have prøvet at flytte til en anden by, fordi det giver nogle helt nye muligheder og udfordringer.

Ventetiden føltes lang

Lotte Dahl Jensen ventede i otte minutter på Københavns Universitets hjemmeside, inden at hun kunne få lov til at se, hvad de næste mange år skulle gå med.

- Jeg var helt vildt nervøs. Jeg havde så ondt i maven, og jeg kunne overhovedet ikke sove, fortæller hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Men så fik jeg jo den gode nyhed. Det var super fedt og rigtig dejligt. Det er noget, som jeg har drømt om i mange år, så det betyder utrolig meget for mig.

