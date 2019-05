Blomstrende forår: Sydfyn satser på syrener

De har lavendler i Frankrig og valmuemarker i Italien. Det, der er unikt her, er de mange syrener Mads Rye Sletborg, turistmanager, VisitFaaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har noget, alle turistdestinationer sukker efter. I hvert fald de uger i foråret, hvor syrenerne blomstrer.

- Både Politiken, dameblade, havemagasiner og svenske busselskaber har opdaget de mange syrener på Sydfyn, siger Mads Rye Sletborg, der er turistmanager i VisitFaaborg.

For tredje år i træk markedsfører Faaborg-Midtfyn Kommune sig på buskene, hvis lilla og lyserøde blomster snart er at skue i de levende hegn langs markerne på Sydfyn. Håbet er at inspirere til oplevelser og ture i det blomstrende landskab den tredje weekend i maj. Med tiden kan syrenerne på Sydfyn måske endda opleve samme hype som kirsebærblomsterne på Bispebjerg Kirkegård.

- De har lavendler i Frankrig og valmuemarker i Italien. Det, der er unikt her, er de mange syrener, siger Mads Rye Sletborg.

Tilflyttere skrev om syrener

Natur er ligesom kattekillinger - det bliver liket Mads Rye Sletborg, turistmanager, VisitFaaborg

Det hele begyndte med, at tre tilflyttere i kommunen skrev en bog om syrener, Syrenbogen, i 2015. To år senere udkom den tyske roman, Die Fliederinsel, hvor handlingen foregår på Syrenøen Fyn, og nu har Faaborg-Midtfyn Kommune udgivet et hæfte med 10 forslag til ruter i Syrenland.

- I starten var det frivillige, der stod for det hele. Nu er Faaborg Midtfyn Kommune gået ind i det, og det er ved at gå op for både politikere og turistbranchen, at det her er noget, der kan forlænge turistsæsonen, siger Mads Rye Sletborg.

Svært at måle

Det er især områderne omkring Vester Hæsinge, Ny og Gammel Stenderup, Sandholts, Lyndelse, Brobyværk og hen til Millinge og Falsled, som er kendt for de levende syrenhegn i landskabet og langs vejene.

Et af de mange steder, man kan se syrener, er i landskabshaven på Ellebjerg nord for Svanninge Bakker, hvor cirka 500 besøgende sidste år lagde vejen forbi over tre dage.

- Det var langt flere, end vi havde forventet, siger Mads Rye Sletborg.

Men selvom weekenden byder på udstillinger, havebesøg og syrenmorgenbord, vælger mange blot at gå en tur i landskabet. Og det er svært at måle på.

- Vi kan ikke vide, hvor mange der går en tur langs de levende hegn. Men vi kan se på de sociale medier, at der er stor opmærksomhed omkring syrenerne på Fyn. Natur er ligesom kattekillinger - det bliver liket. Det er så uskyldigt, siger Mads Rye Sletborg.

Sydfynske Syrendage finder sted fra 16. til 23. maj. Mere information kan findes på siden syrenland.dk og de planlagte turforslag kan ses her.