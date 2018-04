Sydfynsk cykelrute skal hjælpe Danmark med flere cykelturister

Med åbningen af Danmarks nye nationale cykelrute 8: Østersøruten i Svendborg 5. maj er Fyn klar til at tage imod cykelturister fra ind- og udland. Cykelruten går gennem i alt 17 syddanske kommuner.

Nu har turisterne fået endnu en god grund til at besøge de danske kyster. Lørdag 5. maj åbner Danmarks nye nationale cykelrute 8: Østersøruten i Svendborg (se program nederst).

Således vil en i alt 820 kilometer cykelvenlig rute sno sig som et otte-tal og binde det sydlige Danmark sammen fra Padborg i vest langs de fynske kyster og via Ærø og Langeland til Møn i øst (se kortet herunder).



Den nye Østersørute skal være med til at løfte cykelturismen i 17 syddanske kommuner. Den gør nemlig det sydlige Danmark til en oplagt rejsedestination for cykelturister fra hele verden, skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at en national cykelrute har gennemgået en så stor udvikling på tværs af kommunegrænser. Samtlige 17 kommuner har samarbejdet med Vejdirektoratet om en omfattende ensartet ruteskiltning.

Historisk samarbejde om markedsføring, aktivering og pakkering

Ruteåbningen følges op af et forpligtende nationalt, strategisk samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Dansk Cykelturisme, Vejdirektoratet, Destination Fyn, Destination Lillebælt, Business Lolland-Falster, Visit Vestsjælland, Visit Sydsjælland-Møn, Destination Sønderjylland og Naturturisme I/S. For første gang nogensinde samles alle kræfter bag ambitionen om at gøre Østersøruten til en magnet for cykelturister.

Kort: Dansk Cykelturisme/PR

Østersøruten er allerede i dag på top 10-listen over tyskernes mest populære langtursruter. Men det er planen, at Østersøruten skal rangere blandt de allerbedste cykelruter i verden.

- Med en fokuseret indsats er det tidligere lykkedes at få både Vestkystruten og ruten mellem København og Berlin op på listen. Nu er turen kommet til Østersøruten, siger formand for Dansk Cykelturisme, Peter Ole Sørensen.

Og cykelturisme er da også en ferieform med stort økonomisk potentiale.

- Cykelturisterne er nogle af dem, der for alvor kan forlænge sæsonen ud over de to sommermåneder juli og august, fortæller forretningsudvikler hos Destination Fyn, Anne Høyby.

Hun er projektleder for den fynske cykelsatsning; Bike Island 2020, og har derofr haft stort fokus på analysearbejder, der blotlægger cykelturismens potentialer.

Solid Fyn-cykel til turister

På Fyn er man allerede rigtig godt i gang med blandt andet udviklingen af den særlige Fyn-cykel, som sikrer turisten mulighed for leje af en solid kvalitetscykel med tilhørende bagagetransport og serviceordning samt en lang række andre initiativer allerede i den kommende sæson.

Fakta om Østersøruten Ruten er godt 820 kilomter lang og er formet som et otte-tal med krydsning i Svendborg.

Den samlede rute løber fra den dansk-tyske grænse ved Padborg, gennem det sydfynske øhav, henover Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland, over Fyn, videre mod Lillebælt, indtil ruten føres gennem Syd- og Sønderjylland tilbage til Padborg. (Se kortet herover)

Ruten er karakteriseret ved at være kystnær, og går ad naturskønne veje, passerer gamle købstæder og forbi nationale og lokale seværdigheder.

Ruten bindes sammen af fem færgeforbindelser og otte broer. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Program for dagen - 5. maj Åbningen markeres i de kommuner ruten går igennem - sideløbende med en cykelfest i rutens krydsfelt Svendborg.

Klokken 11.30: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) indvier ruten.

Klokken 11.40: Jan Olsen, direktør i VisitDenmark holder tale.

Klokken 11.45: Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam holder tale.

Klokken 12.00: Fynske borgmestre bliver de første sammen med Transport-, Bygnings- og Boligministeren, der træder i pedalerne på ruten.

Klokken 10.30 - 13.00: Gratis forårstjek af din cykel, cykelorienteringsløb for børn, cykel isbod, mulighed for at køre rickshaw og flere andre cykelaktiviteter.

