Sydfynske firmaer har det svært på nødhjælpsmarked

Både Bukkehave og Kjaer Group er vant til at navigere i lande under tubulente forhold og tjene gode penge, mens de gør det.

De to Svendborg-firmaer, der skaffer køretøjer og servicerer nødhjælpsorganisationer i verdens brændpunkter, har dog haft visse udfordringer på det seneste.

Kjaer Groups netop offentliggjorte regnskab for 2018 viser godt nok en stigning i omsætningen med 16 millioner til 332 millioner kroner, men året ender med et underskud på en lille million kroner efter skat.

Turnaround

Koncernen, der beskæftiger 271 medarbejdere, har ikke haft overskud siden 2015, men forventer nu, at 2019 bliver året, hvor den igangsatte turnaround slår igennem med et overskud.

Koncernen har tilpasset omkostningerne - en proces, der fortsætter ind i 2019, hvor der skæres på administrative medarbejdere. Men dertil kommer, at markederne i Uganda og ikke mindst Mozambique er ved at rette sig.

Priserne inden for olieindustrien, byggeri og minedrift er stigende, oplyses det i ledelsesberetningen, hvor det også fremgår, at salget af biler steg med 40 procent i 2018.

Der blev genereret 8 millioner i pengestrømme, der er brugt til at nedbringe gæld. Egenkapitalen er fortsat godt forankret med 93 millioner kroner.

Underskud

Bukkehave Corporation hjemhørende i Troense måtte indkassere et underskud på 12 millioner kroner efter skat til trods for, at der blev skåret væsentligt i omkostningerne.

Omsætningen faldt fra 493 millioner kroner til 75 millioner.

Ifølge ledelsesberetningen i 2018-regnskabet skyldes faldet næsten udelukkende langsomme beslutningsprocesser i den amerikanske regering.

- Flere projekter, der forventedes at blive fornyet i 2018 er forsinket til 2019. Virksomhedens aktiviteter i Papua Ny Guinea og Nigeria, der har været ramt af svingende oliepriser og mangel på udenlandsk valuta, fortsatte med at blive udfaset i 2018 og forventes at blive sfsluttet i 2019, hedder det i regnskabet.

Aktiviteten i første del af 2019 er allerede steget væsentligt, og der forventes overskud i 2019, fremgår det af ledelsesberetningen.

Selskabet egenkapital er på 27 millioner kroner og beskæftigede 13 heltidsdansatte i 2018.