Sydfynske fisk får glæde af omlagt vandløb

Torsdag morgen kunne vandet igen passerer forbi ved Klingstrup i Skårup. Efter to måneders gravearbejde er maskinerne færdige med at restaurere mere 400 meter af Vejstrup Å. Det glæder Anne Jensen, der er vandløbsmedarbejder i Svendborg Kommune.

- Det har været meget spændende at se (projektet, red.). Næsten alt har kunne lade sig gøre, lyder det fra hende.

Med det restaurerede vandløb får fisk og andre smådyr ifølge Anne Jensen bedre levevilkår i den sydfynske å.

- Vi får et bedre vandløb. Det har været stillestående og opstemt vand og en meget dyndet vandløbsbund. Nu har vi genskabt det, siger hun.

Læs også Elektriske stød i åen giver flere havørreder til Fyn

Restaureringen af Vejstrup Å er en del af et nationalt faunaprojekt, hvor danske åer bliver ændret, så de har mere plads til fisk og andre smådyr.

Omkring 400 meter af Vejstrup Å er blevet omlagt. Prisen lyder på cirka 1,3 millioner. Den regning er hovedsaglig betalt af den danske stat, men EU har ifølge Anne Jensen også postet penge i projektet.

Alligevel er der stadig plads til forbedring af åen på Sydfyn. På sin vej mod Storbælt løber den åen forbi Vejstrup Vandmølle.

- For at få passage hele vejen til havet skal der laves noget der, oplyser vandløbsmedarbejderen.

Hun tilføjer:

- Det er noget mere kompliceret at lave en løsning ved Vejstrup Vandmølle. Så det er ikke helt afklaret endnu om vi finder en løsning der nede, siger hun.

Ifølge Anne Jensen er vandmøllen fredet, hvilket resulterer i en række restriktioner for en eventuel ændring af åen.

400 meter af Vejstrup Å er blevet bedre for fisk. Det skyldes flere faktorer: - Man har givet åen en mere fast bund - Der er udlagt sten i åen - Flere af stenene er såkaldte "skjulesten", der giver fiskene mulighed for at gemme sig. Kilde: Anne Jensen, vandløbsmedarbejder i Svendborg Kommune. ​​​​​

Mølleanlægget ved Ny Klingstrup

Mølleanlægget ved Ny Klingstrup er en tidligere herregårdsmølle, hvis historie hænger tæt

sammen med Klingstrup og Ny Klingstrups historie.



Navnet kendes første gang i 1351 i formen Klinstrop. En mølle ved Klingstrup nævnes midt i 1500-tallet.



I 1853 blev Klingstrups gods delt i to: Klingstrup og Ny Klingstrup. Klingstrups møller (vind og vand) blev henlagt til Ny Klingstrup. Ny Klingstrups hovedbygning, der ligger øst for Gl. Klingstrup, tæt ved vandmøllen på en skråning ned mod Vejstrup Å, er opført ved den ny udskilning 1853.



Det klassicistiske stuehus, der har et stokværk mod haven og den tidligere mølledam, og to mod gården, har gennemgående frontispice, samt lave og korte sidefløje.



Vejstrup Å har været intenst udnyttet. Klingstrup Mølle er placeret opstrøms fra Vejstrup Mølle og havde dermed først adgang til vandet. Når Klingstrup stemmede vand, løb der ikke mere til Vejstrup. Når Klingstrup malede, løb vandet til gengæld frit til Vejstrup. Den største konkurrence om vandet var i sommerhalvåret.



Klingstrup Mølle blev revet ned i 1960'erne.



Kilde: Svendborg Museum