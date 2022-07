Fynske landmænd har millioner i klemme i Ukraine

"Europas kornkammer" har man kaldt Ukraine, og det har lokket mange danske landmænd til at opkøbe jord i det østeuropæiske land. Flere af dem med fokus på svineavl og kvægbrug.

Det gælder blandt andet det jysk-fynskejet Ukraine Topfarming, der har adresse i Faaborg.

Selskabet ejer hvad der svarer til 39 kvadratkilometer jord i Ukraine. Et lignende areal i Danmark ville placere selskabet som en af landets allerstørste jordejere.

Men ligesom mange andre danske landmænd i Ukraine, holder man vejret i det fynske selskab på grund af krigen.

Ud over den dyrkede jord har Topfarming 328 køer, og selskabets farm ligger i krigsområdet uden dog at være blevet ramt af krigshandlinger, oplyser selskabet i ledelsesberetningen fra det netop offentliggjorte 2021-regnskab.

Rimelig normalt

- Arbejdet på farmen forløber, forholdene taget i betragtning, rimelig normalt, oplyses det.

2021-regnskabet viser et overskud på 16 millioner kroner og en egenkapital på 63 millioner kroner. Den kortfristede gæld er på 688.000 kroner.

Og når forholdene normaliserer sig, er landmændene klar til yderligere investeringer.

- Driften af de cirka 3.900 hektar jord vil fortsat blive forbedret og om muligt udvidet. Der arbejdes frem mod forbedring af kvægfarmen ved modernisering af de nuværende stalde, hedder det.

I øjeblikket er der ikke mulighed for salg af markafgrøder i væsentligt omfang, hvilket giver udfordringer med oplagring af høsten i 2022.

Problemer med kornsalg

- Der er foretaget leje af lagerplads, og en del af høsten 2021 er flyttet hertil, så vi er forberedt på høsten 2022. På længere sigt giver manglende mulighed for at sælge kornet udfordringer med likviditeten både i Ukraine og Danmark. Der er pt forskellige løsningsmodeller for udskibning af korn fra Ukraine, men endnu ingen endelige løsninger fundet, oplyser selskabet.

Der investeres stadig i såvel maskinpark som vedligeholdelse af bygningerne, og kvægholdet forbedres ydelsesmæssigt stadigt blandt andet ved brug af importeret sæd og udsætning af de dårligste køer, oplyser selskabet.

Ledelsen vurderer, at selskabet i Ukraine kan fortsætte driften, selv om der er væsentlig og betydelig usikkerhed forbundet med fremtiden, heddet det i regnskabet.



Revisionen BDO har ikke foretaget nogen konklusion af regnskabet, fordi man på grund af krigen ikke har kunnet opnå dokumentation for værdiansættelsen af Ukraine Topfarmings ukrainske datterselskaber.

Ingen kommentarer

TV 2 Fyn har henvendt sig til stifter og direktør i selskabet Peter-Bent Krogh Top for at få en kommentar til regnskabet, men han er ikke vendt tilbage.

Bestyrelsesmedlem Lars Peder Hansen oplyser til TV 2 Fyn, at man på grund af den spændte situation ikke ønsker at stille op til interview.

Hos landboforeningen L&F Centrovice oplyser næstformand Lars Iversen, at man har medlemmer med landbrug i Ukraine, men ingen af de medlemmer, man har kontakt med, har ønsket at stille op til interview.

Ifølge tal fra den danske ambassade i Ukraine ligger der omkring 20 til 25 millioner ton korn på lager fra sidste års høst. Og kun 77 procent af landbrugsarealet er tilsået i år i forhold til 2021.