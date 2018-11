Sydfynske skoler skal skabe fremtidens uddannelse

Eleverne på Faaborg Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier kommer til at få forbedrede uddannelser.

Det fortæller de tre ungdomsskoler i en pressemeddelelse.

Skolerne skal i fællesskab finde frem til fremtidens ungdomsuddannelser på Sydfyn.

- Vi gør det her for at forbedre uddannelsesmulighederne i vores områder, forsikrer rektor på Svendborg Gymnasium, Jesper Vildbrad.

Baggrunden for det nye tiltag er ifølge rektoren fremtidens arbejdsmarkeder.

- Fremtiden råber på unge med lidt flere kompetencer. Sammen skal vi undersøge, hvilke muligheder der er for at udvikle os, siger Jesper Vildbrad.

Vil høre de unge

Ifølge rektor på Svendborg Gymnasium vil de tre skoler præsenterer en række tiltag.

- Det går nogle år, inden eleverne kan nye godt af det, understreger Jesper Vildbrad.

I 2019 skal en styregruppe med repræsentanter være med til at kortlægge tiltag, der kan forbedre uddannelserne.

Styregruppen skal ikke stå med opgaven alene. Ifølge Jesper Vildbrad vil man gerne involvere skolernes elever.

- Eleverne skal involveres sammen med personalet. Det er dem (eleverne, red.), der har forslagene og protesterne. På den baggrund kan bestyrelsen træffe det rigtige valg, fortæller rektoren.

En af udfordringerne bliver ifølge rektoren at tilpasse samarbejdet til de forskellige skoler. Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier tilbyder modsat Faaborg Gymnasium og Svendborg Gymnasium erhvevrsuddannelser. Derudover er det et kombineret handels- og teknisk gymnasium.

Tidligst i 2021 ventes det nye tiltag at være klar.

