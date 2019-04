- Velkommen ombord på færgen Faaborg III.

Højtaleren gjalder ud i salonen på den blå-hvide færge, hvor lyøboerne sidder i den ene side, mens avernakerne har indtaget den anden. Sådan har det altid været.

For selvom det er den tredje generation af færgen, så har Faaborg III i sine syv år på ruten mellem Faaborg, Lyø og Avernakø både været samlingspunkt, men især også et stridspunkt for de 192 øboere, der stadig slås om de bedste færgetider. Både avernakerne og lyøboerne er nemlig alle afhængige af færgen for at komme til Fyn.

Men nu skal det være slut med at strides.

I 2017 nåede de to øer sammen med den nærliggende Bjørnø til enighed om, at øerne skulle styrkes. Det skal ske gennem et fornyet og forbedret ø-samarbejde. Projektet hedder "helhedsplanen", og målet er at bevare og sikre ø-samfundene ud for den sydfynske købstad.

I kampen for overlevelse spiller færgen en central rolle, for øerne er nødt til at deles om den 40 meter blå-hvide livsnerve. Men det kan være svært, når man i årtier har strides om, hvordan færgen skal sejle.