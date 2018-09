Sydfynske V-folk: Stop nu Støjberg

Håndtryksdebatten giver ikke kun anledning til udlændingepolitiske skærmydsler i Venstres folketingsgruppe, men også i Venstre's bagland på Sydfyn.

Hvis jeg var fyldt med fremmedhad og fanatisk nationalstatsideologi, så ville jeg melde mig ind hos Tulle eller Pernille. Per Nykjær Jensen, Byrådsmedlem, Svendborg, Venstre

De seneste ugers debat om regeringens forslag om at afkræve udlændinge et håndtryk for at få dansk statsborgerskab til de kommende statsborgerskabsceremonier fik forleden en af Venstres profiler på Sydfyn på banen.

Byrådsmedlem Per Nykjær Jensen skrev i et opslag på Facebook direkte henvendt til integrationsminister Inger Støjberg.

- Jeg er i Venstre, fordi jeg er liberal og fordi her er højt til loftet. Hvis jeg var fyldt med fremmedhad og fanatisk nationalstatsideologi, så ville jeg melde mig ind hos Tulle eller Pernille. (Kr. Thulesen Dahl eller Pernille Vermund, red.) Tror du mon, at vi kunne enes om at få åbnet vinduerne og få lidt frisk luft ind i Venstre igen. Der er så mange meget vigtigere ting, vi skal se at få gjort.

Opslaget blev hurtigt delt af en anden lokal V-profil, Søren Bøving-Andersen, som er tidligere formand for Venstre i Svendborg.

- Det er uholdbart, at Danmarks liberale parti skal stå model til Inger Støjbergs seneste udmeldinger. Det er uholdbart, at Venstres mange lokalpolitikere, borgmestre og vælgere skal lægge ryg til den ene mere uliberale og frihedskrænkende udmelding efter den anden. Fra en minister i Danmarks liberale parti!, skrev Søren Bøving-Andersen i forlængelse af opslaget.

Det kommer ikke bag på TV 2/Fyns politiske kommentator, at den fynske kritik af håndtryksloven kommer netop fra Sydfyn.

- Jeg er sikker på, at der også skumles tilsvarende andre steder i det fynske V-bagland. Men især på Sydfyn og Midtfyn har partiet en lang liberal tradition i højskolebevægelse, andelsbevægelse og i folkelige bevægelser inden for idrætten, siger Jesper Buch.