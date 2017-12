Syge borgere på arbejde: Derfor går det galt

Samarbejdet mellem kommunen og psykiatrien er for dårligt, og derfor ender syge borgere i skadelige arbejdsprøvninger, mener tidligere psykiater Bodil Andersen.

Denne artikel blev offentliggjort første gang den 7. august 2017, men er genudgivet i forbindelse med sagen om Johnny Andersen fra Kerteminde.

I foråret satte TV 2/FYN fokus på nogle af de mange syge borgere, der er fanget i opslidende job- og afklaringsforløb i de fynske kommuner. Her viste vi tre eksempler på alt for syge borgere, der blev tvunget ud i arbejdsprøvning, selvom flere lægeerklæringer pegede på, at deres arbejdsevne var for lav til det.

Læs også Tvinges i job trods smerter: - Uværdigt og nedværdigende

Tidligere psykiater i Odense, Bodil Andersen, har skrevet de speciallægeerklæringer som kommunen kræver i dens vurdering af en borgers arbejdsevne. Hun er ikke overrasket over de eksempler, som TV 2/FYN har fremlagt:

- Jeg kan nævne de første 100 sager, som ligner, siger hun til TV 2/FYN.

Hun peger på, at det er dårligt samarbejde og manglende viden, der er skyld i, at alt for mange ender i skadende forløb.

Læs også Alkoholiker sendt i praktik – på værtshus

Kommunen ser ikke på borgerens tarv

Igennem 20 år som psykiater har Bodil Andersen skulle samarbejde med Odense Kommune om at afklare syge borgeres arbejdsevne, men det samarbejde er ikke godt nok, og det går ud over borgeren, siger hun.

For ifølge hende ser kommunen ikke på borgernes tarv som det første, men følger i stedet de officielle retningslinjer fremfor at lytte til psykiaternes anbefalinger og tilrettelægge forløbet efter den individuelle borger.

Få overblikket over de fynske sager med syge borgere herunder:

“Alle kan arbejde, hvis de vil”

Bodil Andersen oplever, at kommunerne styres af mantraet “Alle kan arbejde, hvis de vil”, men det, mener hun, ikke er rigtigt:

- Der er masser, der ikke kan arbejde og specielt folk med psykiske lidelser kan ikke arbejde fuldtid og har måske så lille arbejdsevne, at det er meningsløst at snakke om det, siger hun.

Ifølge Bodil Andersen må psykiatere ikke længere vurdere arbejdsevnen. Vurderingen sker i kommunen, men de er ikke klædt godt nok på til at foretage den, siger hun.

Mere viden om sygdomme

For at undgå at der sker flere tilfælde af unødvendige og skadende arbejdsprøvninger, anbefaler Bodil Andersen, at man får bedre uddannede med mere viden om sygdomme i kommunen.

- Kommunerne er nødt til at sætte en taskforce, som er godt uddannede (...) der er undervist i, hvad psykisk og fysisk sygdom af denne her karat betyder, så der bliver taget de her individuelle hensyn, siger hun.

Se hele interviewet med Bodil Andersen her: