Min mening: Sygehusene i Svendborg og Nyborg skal overleve

Af Bjørn Brandenborg, folketingskandidat for Socialdemokratiet

For nylig gav Lars Løkke Rasmussen (V) det, han kalder for ”en garanti mod sygehuslukninger”. Men som med så mange andre løfter og garantier fra statsministeren, skal man huske at læse det med småt. For garantien mod sygehuslukninger gælder kun for de 21 akutfunktioner, der er tilbage i Danmark.

Til statsministerens garanti hører, at der på intet tidspunkt har været tale om at lukke de 21 akutfunktioner så hvorfor overhovedet udstede en garanti? Jeg gætter heller ikke på, at statsministeren udsteder en garanti om at sælge Fyn til højstbydende eller privatisere Langeland – for det kommer aldrig på tale.

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Alligevel fik vi en garanti. Og selvom man kan glæde sig over den, skal man ikke glemme det faktum, at Lars Løkke har lukket 18 lokale sygehuse siden han stod i spidsen for den største centralisering af Danmark med strukturreformens indførsel i 2007.

Sundhedsreform kan skabe usikkerhed om lokale sygehuse

Man kommer heller ikke udenom, at med regeringens planlagte sundhedsreform, bliver det i fremtiden op til en ny professionel bestyrelse i Aarhus at beslutte om Svendborg og Nyborg Sygehus skal overleve eller ej. Bestyrelsen har ingen pligt til at holde liv i de fynske hospitaler, og der bliver ingen lokale fynske medlemmer af bestyrelsen til at tale vores sag – dem har regeringen nemlig også afskaffet med den nye reform.

Derfor er Lars Løkkes garanti ikke kun en omgang varm luft og endnu en centralisering – det er også med til at skabe usikkerhed om fremtiden for sygehusene i Svendborg og Nyborg. Begge sygehuse fungerer i dag som specialsygehuse inden for en lang række områder, foruden at Svendborg stadig har en akutfunktion og en fødeafdeling.

Så i stedet for at udstede tomme garantier, kunne man passende bede regeringen om en garanti om at Svendborg og Nyborg sygehus ikke lukker Sygehusene. Det ville være en katastrofe – ikke bare for vores tryghed og nærhed, men også for de tusindvis af medarbejdere, der arbejder der.

Og nu vi er i gang med garantierne, kunne jeg godt tænke mig, at vi endnu en gang tog en diskussion om, det er en god idé at bevare Svendborg akutfunktion og fødeafdeling. Det mener jeg, at det er.