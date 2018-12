Sympatibegivenhed på Lambda: Hejser mangfoldighedens flag

Torsdag 20. december blev Lambdas lokaler i brogade klistret til med propaganda fra Nordfront. I eftermiddag afholdes der en sympati begivenhed i Lambdas lokaler.

Det er Racismefri By - Odense for Mangfoldighed, der afholder begivenheden i samarbejde med Lambda.

Begivenheden finder sted fra klokken 14-15, hvor man kan mødes i lokalerne og vise sympati og solidaritet med en minoritet, som altså i torsdags oplevede hærværk fra den stærkt højreorienterede gruppe Nordfront.

Respekt til de to unge forbipasserende

- Nazisterne er få, men de er opmuntret af den voldsomme nationalistiske og fremmedfjendske retorik, som kendetegner Danmark og Europa idag. Det er ikke første gang de forsøger sig i offentligheden i Odense, dog uden direkte at efterstræbe efter nogen, siger Frank Rasmussen fra Racismefri By - Odense for Mangfoldighed.

- Respekt for de to unge forbipasserende, som tilfældigt kom forbi og stoppede nazisterne. Odense er en multietnisk og mangfoldig by - og det må vi værne om. I dag hejser vi mangfoldighedens flag og sender samtidig et tydeligt 'aldrig mere nazisme' signal, siger Lene Junker, også fra Racismefri By - Odense for Mangfoldighed.

I skrivende stund er der 48 deltagende og 296 interesserede i begivenheden på Facebook.