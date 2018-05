Syv millioner bruger intelligent fynsk bankportal

Intelligent Banker i Odense er i finalen til regional vækstpris og på vej til at modtage femte gazellepris.

Det går fremragende for den fynske finanstjeneste Intelligent Banker.

Siden 2009 har Intelligent Banker levet af at sammenligne lån og pensionstilbud i seks europæiske lande, og det fynske firma, der har 20 ansatte, er klar til at modtage sin femte gazellepris.

Omsætningen er steget til 55 millioner kroner, og alene de sidste tre år har indtjeningsgennemsnittet været på den gode side af seks millioner kroner før skat.

Ifølge Torben Kopp Kristensen, der ejer Intelligent Banker sammen med Tommy Hummelmose, har de to ejere fået tilbud om at afhænde virksomheden, men det er ikke aktuelt.

01:01 Torben Kopp Kristensen, medejer af Intelligent Banker. Luk video

- Måske om nogle år. Det kunne tænkes, at der kom en stor spiller, der økonomisk kunne udvikle virksomheden så hurtigt, at det, der ville tage fem år for os, kunne gennemføres på fem måneder. Vores virksomhed bygger på en teknologi, der også kunne bruges til sammenligning af forsikringer, mobiltelefoner eller noget helt andet, siger Torben Kopp Kristensen.

Udforsker og udnytter brugernes adfærd

Virksomheden er netop blevet indstillet til den nystiftede vækstpris for hele Region Syddanmark af Væksthus Syddanmark, og netop de digitale kompetencer er et af hovedkriterierne for prisen.

De to øvrige kandidater er Odense-virksomhederne Athenas og Cardlay.

Intelligent Banker driver i dag mere end 100 hjemmesider i seks europæiske lande med Sverige som det største marked.

I vores verden er der ikke altid tid til at vente på de store analyser, før vi træffer en beslutning Torben Kopp Kristensen, medejer af Intelligent Banker

Intelligent Banker baserer sin forretning på "machinelearning" og udnyttelse af big-data - det vil sige brugernes adfærdsmønstre.

En ung virksomhed

Gennemsnitsalderen hos Intelligent Banker er i tyverne. De eneste, der afviger fra normen, er den daglige chef general manager Emil Kjær Sternberg på 32 år og de to ejere på 52 og 55 år.

Det kræver fuldt fokus at tiltrække de bedste hjerner til virksomheden. For København og Århus er en magnet med bedre lønninger og mere storbysmiljø.

Men det forsøger Intelligent Banker at råde bod på med frokost direkte fra Pasfall, gode pensions- og sundhedsordninger, fodboldtennis og en helt flad organisation, hvor der både er tid til at nørde og mulighed for at prøve helt nye hjørner af sin viden af.

- I vores verden er der ikke altid tid til at vente på de store analyser, før vi træffer en beslutning. Hvis vi vil være i front, må man bygge sin viden på en vis mængde data, men vi kikker også på tendenser og bruger vores intuition, siger Torben Kopp Kristensen.

Ifølge Torben Kopp Kristensen følger det med til jobbet, at man begår fejl. Hvis ikke man gør det, bevæger man sig ikke på kanterne, og det er nødvendigt for at være frontløber,

- Selvfølgelig skal man bare ikke blive ved med at lave de samme fejl, siger Torben Kopp Kristensen.