Bølge af døde dyr: Syv vildsvin fundet på fire dage

Vildsvinene skyller ind over Ærø, hvor det syvende vildsvin nu er fundet siden søndag. Situationen er helt usædvanlig, da det normalt kun sker én eller to gange om året, at et dødt vildsvin optræder i dansk natur.

Men på blot fire dage er dyrene, der ikke lever frit i Danmark, opdaget i vandkanten på Ærø. En af vildsvine-finderne er en dansk-svensk gårdhund ved navn Vilje, som ejeren Jes Peter Mikkelsens lufter langs stranden ved Vesteraas og Voderup klint. Det var også her, at hunden fik færten af noget usædvanligt under en gåtur tirsdag eftermiddag.

Læs også Tredje og fjerde vildsvin fundet ved Ærøs kyst: - Kan være en familie

- Hunden reagerede lidt anderledes. Hun snuser meget og bliver lidt ekstra varsom, fortæller Jes Peter Mikkelsen.

Bliver spist af fugle og dyr

Ved fundet af det døde vildsvin skyndte Jes Peter Mikkelsen at ringe til øens dyrlæge, som alarmerede Fødevarestyrelsen.

- Det er lidt spøjst, for det er ikke noget, vi ser dagligt. Det er lidt spændende at tænke i, hvor de kommer fra, og om der også er nogle andre steder, siger han.

Jes Peter Mikkelsen var klar over, at der på det tidspunkt allerede var fundet to vildsvin, og vidste derfor, at de kunne falde over et på deres gåtur. Men han og hunden var ikke ude at lede efter det.

- Det var ren og skær tilfældighed, fortæller han.

Læs også Endnu et vildsvin skyllet op på Ærø og flyttet væk i ligpose

Ifølge Jes Peter Mikkelsen var vildsvinet, de fandt, ikke så stort og sandsynligvis ikke helt udvokset. De fik rig lejlighed til at kigge på det, for det lå der også onsdag, da Vilje skulle luftes.

- Jeg kan se, at der bliver spist af det hver dag, siger han.

Men Beredskabsstyrelsen har igen været på Ærø onsdag eftermiddag, hvor de har hentet alle de vildsvin, der er blevet indberettet. De skal bringes til destruktion på Daka, som også håndterer døde dyr fra landbruget, som anvendes i biodiesel- og kødbenmelsproduktion.