Syvårige Adam viser rundt: Her overlever flest børn med kræft

Børnekunst i regnbuens farver fylder væggene på afdeling H2 på H.C. Andersen Børnehospital i Odense.

Syvårige Adam Berg Bedford sidder tålmodigt i patientstolen og kigger skiftevis på sin fodboldtrøje og sin mor, der står ved siden af.

Med nålen i huden strømmer blodet igennem til endnu en af de hundredvis af blodprøver, Adam Berg Bedford har fået taget.

- Jeg har leukæmi, siger Adam Berg Bedford uden at fortrække en mine.

Heldigvis er han i behandling på H.C. Andersen Børnehospital, der for fjerde gang i træk er blevet kåret til Danmarks bedste afdeling for kræftramte børn.

Det er det værste, der kan ske for en forælder, at ens barn er sygt. Men heldigvis gik der ikke mere en halvanden time, før Adam kom i behandling, fra han fik diagnosen Sandra Berg Bedford, mor til Adam

De bedste i feltet

Det er både hurtighed i diagnosticering, behandling og en høj overlevelsesrate, der gør, at H.C. Andersen Børnehospital i Odense er det bedste hospital i landet til at behandle kræft hos børn.

Det forklarer Peder Skov Wehner, specialeansvarlig overlæge på børnehæmatologi/onkologi ved H.C. Andersen Børnehospital i Odense.

- Vi er hurtige til at diagnosticere, behandle og gode til at følge op. Behandlingen af leukæmi er den samme i hele landet og kører efter international protokol. Så det er på finjustering og hurtighed, vi kan adskille os. Vi gør også meget for at fastholde vores sygeplejersker, så der ikke er for meget udskiftning, siger Peder Skov Wehner.

Læs også Familien er med, når Henning tager 5.353 armbøjninger

00:14 Peder Skov Wehner fortæller hvorfor børnehospitalet i Odense er landets bedste. Luk video

På Odense Universitetshospital er 89 procent i live fem år efter diagnosen.

Syvårige Adam Berg Bedford fik konstateret leukæmi for 15 måneder siden.

Det tog hårdt på familien, da de først opdagede kræften, efter de var kommet hjem fra ferie i Bulgarien.

- Det er det værste, der kan ske for en forælder, at ens barn er sygt. Men heldigvis gik der ikke mere en halvanden time, før Adam kom i behandling, fra han fik diagnosen, fortæller Sandra Berg Bedford, der er mor til Adam.

H.C. Andersen Børnehospital udmærker sig særligt på behandling af leukæmi. Overlevelsesraten for børn med leukæmi er nemlig på 96 procent, som også er den højeste i hele landet.

Læs også - Der var milliarder af kræftceller, og nu er der ikke en eneste tilbage

Derfor er OUH bedst Andel patienter, som er i live fem år efter diagnosen:

89 procent. (Til sammenligning gælder det 81 procent af de

kræftramte børn på Aarhus Universitetshospital og 87 procent

på Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital)



Andel patienter, som er i live fem år efter diagnosen og ikke

har haft tilbagefald: 80 procent. (72 procent på Rigshospitalet

og Aarhus Universitetshospital, 73 procent på Aalborg

Universitetshospital)



Andel patienter, hvor behandling sættes i gang indenfor 14 dage efter diagnose: 90 procent. (63 procent på Aarhus Universitetshospital, 100 procent på Aalborg Universitetshospital, 79 procent på Rigshospitalet)



Kilde: Den seneste årsrapport i Dansk BørnecancerRegister 2017 Se mere

De positive statistikker bidrager positivt til omstændighederne.

- Det er rart, når det nu skulle være, at vi er tilknyttet Odense Universitetshospital, hvor statistikkerne er så gode for overlevelse, siger Sandra Berg Bedford.

Behandlingen af leukæmi er den samme i hele landet og kører efter international protokol. Så det er på finjustering og hurtighed, vi kan adskille os. Peder Skov Wehner, overlæge

Legestuen som højdepunkt

Efter blodprøven er fortaget, viser Adam Berg Bedford rundt på afdelingen. Han fortæller ihærdigt om det bedste ved at være på børnehospitalet

- Jeg kan allerbedst lide at spille Uno og lege med Lego med de andre, siger Adam Berg Bedford, der allerede har begravet sine små hænder i kassen med Lego, hvor han er i fuld gang med at bygge et fly.

Der er ingen tvivl om, hvad Adam Berg Bedford synes er bedst, men det kan også være svært at bruge så mange timer på et børnehospital, når han i perioder har boet med sin mor på hospitalet.

- Jeg savner dem derhjemme. Bror, søster, far og dem i skolen, siger Adam Berg Bedford.

Adam og hans mor boede i længere tid på hospitalet, men nu går Andam Berg Bedford i skole igen.

- De første syv måneder var de sværeste, men han skal snart igennem et hårdt forløb igen. Vi tager én dag ad gangen, og så venter vi bare på, at det bliver januar 2020, hvor forløbet er overstået, siger Sandra Berg Bedford, mens hun klemmer kærligt om sin søn.

Akut leukæmi (blodkræft) er den almindeligste kræftform hos børn. Sygdommen, der hvert år rammer 40-50 børn i Danmark, er dermed ansvarlig for næsten en tredjedel af alle kræfttilfælde hos børn.