T. Hansen: Opkøb trak overskuddet ned

Stigende omsætning hos den fynske virksomhed T. Hansen. men indtjeningen faldt med 38 procent hos det kendte Middelfart-firma sidste år.

Det kører stadig for T. Hansen Gruppen i Middelfart.

Omsætningen - altså salget - steg med 63 millioner kroner sidste år til i nærheden af 1,2 milliarder kroner.

Men overskuddet faldt for en gangs skyld - fra 120 til 75 millioner kroner før skat.

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for 2017.

T. Hansen sælger scootere, cykler samt reservedele og tilbehør til biler, knallerter, scootere, mobiltelefoner samt campingudstyr, fyrværkeri med mere.

Forbedret regnskab næste år

Men det var et opkøb, der satte sit tydeligste aftryk på årets udvikling.

- Årets resultat er faldet som følge af opkøbet af Torshov Bilrekvisita AS samt Vestjysk Autodele A/S, som har krævet betydelige ressourcer at integrere, hedder det i årsberetningen.

Stigningen i omsætningen skyldes salg af varer og fusionen med Krogslund Autodele A/S, oplyser T. Hansen Gruppen.

Der forventes et højere aktivitetsniveau og en forbedret indtjening i det kommende regnskabsår.

Koncernen har en egenkapital på 263 millioner kroner og 625 ansatte - 50 mere end i 2016.