Tåge og dis rammer Fyn fredag

Opdateret melding fra DMI Område: Svendborg, Langeland og Ærø Gyldig til 9. november 2018 frem til klokken 09.30. DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter. Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Vejrudsigten fra DMI for det fynske område, der gælder til lørdag morgen, lyder:

Skyet og først på dagen dis eller tåge, men i løbet af dagen lidt regn sydfra.

Temperatuer omkring 10 grader og vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst, i eftermiddag op til frisk vind ved Østersøen.

I nat skyet med tørt og diset vejr. Temperaturer omkring 8 grader og let til frisk sydøstlig vind.

Lun og grå weekend

Der er ellers en grå og halvvåd weekend med kun små solchancer, der står for døren. Det oplyser Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til Ritzau.

- Det bliver en lidt halvkedelig weekend, men på den positive side bliver det lunt, og vi slipper for nattefrost, lyder opsummeringen fra meteorologen.

Natten til lørdag vil temperaturen kun tage et mindre dyk til omkring 7-8 grader.

- Og lørdag vil det fortsat være gråt i hele landet, og i løbet af eftermiddagen kommer der også noget regn vestfra, siger Henning Gisselø, der dog understreger, at der er tale om beskedne nedbørsmængder.

Temperaturen vil lørdag tage et mindre hop til omkring 12 grader visse steder.

Regnen fortsætter søndag

Regnen fortsætter mod øst og vil fortsætte natten til søndag og søndag formiddag.

- Men så kan det klare en smule op mod sydøst, og der er en mulighed for lidt solskin søndag eftermiddag, siger Henning Gisselø, der dog understreger, at det kun bliver i Sydsjælland, Lolland-Falster og på Bornholm, at der bliver mulighed for at se solen.

- Resten af landet vil tværtimod få lidt regn om eftermiddagen, lyder det fra meteorologen.

Temperaturen vil søndag ligge mellem 10 og 13 grader.