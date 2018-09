Ny tunnel: Tålmodige cyklister belønnet med morgenmad

Trængsel og ventetid for cyklister på vej til SDU, Cortex Park eller Forskerparken er slut. Fra onsdag morgen kan cyklisterne køre under den trafikerede hovedfærdselsåre Niels Bohrs Allé via en helt ny tunnel.

- Det bliver nemmere at komme til og fra universitetet. I stedet for at skulle hele vejen bag om uni, kan jeg nu køre direkte igennem ovre ved 'Bilka-krydset', siger den 23-årige journaliststuderende Julie Schuster Lapp.

Indvielsen af den nye tunnel blev markeret med uddeling af gratis morgenbrød til alle cyklister, der for første gang kørte under Niels Bohs Allé. De 1.000 poser med morgenmad er en tak for den tålmodighed, cyklisterne har udvist med trængsel og omveje.

- Det er en stor dag for alle, der skal til og fra universitetet. Det er blevet lidt lettere at være cyklist i Odense, og det er værd at kippe med flaget for, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), der deltog i uddelingen af morgenmad.

Med indvielsen af tunnelen bliver den såkaldte Supercykelsti fra bymidten til Campus mere komplet.

- Jeg kommer til at spare tid, som betyder en hel del på en travl morgen. Jeg forventer også, cykeltrafikken bliver mindre kaotisk med den nye tunnel, siger Julie Schuster Lapp.

Den nye stitunnel er finansieret som et kommunalt tilkøb til letbaneprojektet.

- Vi vil rigtig gerne være Danmarks cykelby nummer et, og det her tiltag peger i den retning, lyder det fra rådmanden.

I løbet af oktober bliver tunnelen udsmykket med lysende cirkler, der følger aktiviteten på cykelstien.