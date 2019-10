Dagens Fantastiske Fællesskab: Tåsinges yndlingssport

Sådan her beskriver Tåsinge Tennis og Padel Klub sig selv i deres indstilling:

Formålet med fællesskabet er at bringe lokalområdets beboere i alle aldre sammen om at spille padel og tennis, og dermed styrke samværet på vores ø Tåsinge – altså et sted, hvor det at bruge kroppen kombineres med socialt samvær uanset om man er 5 eller 75 år.

Tåsinge Tennis og Padel Klub blev etableret med Tåsinge Tennis Park i 2012 af lokale ildsjæle, som ønskede at tilbyde padel og tennis på Tåsinge i en klub, hvis værdigrundlag bygger på et godt samvær, et forpligtende fællesskab og frivillige kræfter.

Vi startede med 50 medlemmer, og vi er på nuværende tidspunkt oppe på 350 medlemmer. Det er specielt padel, der har været det store trækplaster. Klubben har arbejdet målrettet på at introducere padel og tennis spillet til den lokale folkeskole, medlemmer fra klubben har stået for undervisningen af folkeskoleeleverne, og skolen har benyttet vores faciliteter til idrætstimerne. Ligeledes anvender fritidsordningen Børnebyen faciliteterne frit.

Hvordan rækker I ellers ud til lokalsamfundet?

Klubben afholder flere gange om året åbent hus hvor interesserede kan komme og prøve tennis eller padel - her stiller bestyrelsen aktivt op og selvfølgelig med et let traktement.

Bestyrelsen mødes cirka 8 gange om året, her drøftes altid nye tiltag i forhold til fastholde medlemmer samt rekruttering af nye medlemmer og udbygge fællesskabet ved oprettelse af tilbud til alle grupper og interesser.

Klubben arrangerer flere turneringer i løbet af året, hvor der mulighed for at stille op i forskellige kategorier. Klubben har også flere gange afholdt Fyns Mesterskaberne og Danmarks Mesterskaberne i padel.

Klubben deltager aktivt i arbejdet på at styrke fællesskabet og samarbejdet mellem foreningerne og institutionerne i vores lokalområde, herunder skabelse af et fremtidigt Tåsinge Kultur og Idræts Center.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Der er med baggrund i klubbens værdigrundlag skabt en hel speciel ånd i klubben, som viser sig igennem stor åbenhed / venlighed både mellem nye og gamle medlemmer. Vores fælleskab er særligt, da der er mange forskellige medlemmer, der påtager sig ansvar og arbejder målrettet på at inkludere så mange medlemmer som overhovedet muligt. Alle byder ind mange forskellige tiltag med såvel sportsligt som socialt indhold, f.eks. arrangementer for alle over 50, julefrokost, træning, familiearrangementer, arbejdsdage og lignende.

Der er udviklet tætte venskaber, og kvinderne i klubben afholder for eksempel tøj auktion – træningstøj byttes. Der hjælpes med børnepasning, mens forældre spiller tennis eller padel. Man hjælper hinanden! Både spillet og aktiviteterne foregår året rundt og ikke kun i sommer perioden.

Nye medlemmer får altid en personlig kontakt med enten et medlem fra bestyrelsen eller øvrig medlem af klubben. Her introduceres man til klubbens faciliteter og selve spillet, der er altid mulighed for, at nye medlemmer kan låne udstyr, således at man ikke som det første skal investere i nyt udstyr.

Alle medlemmer bliver inviteret til at være en del af vores facebookgruppe samt forskellige messenger grupper, hvor man arrangerer kampe og søger spillere til kamp. Derudover arrangerer klubben det populære "tirsdagspadel", hvor nye og øvede kan komme og spille en lille turnering. Formålet med dette arrangement er, at nye medlemmer kan lære andre medlemmer at kende og derved lettere selv kan arrangere kampe. I sommerperioden afsluttes "tirsdagpadel" ofte med fælles mad / gril.

Fællesskabet i klubben har skabt mange nye venskaber og det er blevet et af øens særligt gode mødesteder.

Jeg har hørt andre omtale klubben som et godt sted for ny tilflyttere, idet man hurtigt lærer mange nye mennesker at kende.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Klubben ønsker at anvende prisen til at forbedre vores område omkring tennis og padel banerne, så også faciliteterne uden for banerne kan opfylde de behov, som det store antal brugere har for at kunne opretholde ovennævnte sociale forhold, såvel i det daglige fra klokken 7 til 23 og i forbindelse med turneringer.

Der ønskes blandt andet at etablere kunstgræs omkring banerne i stedet for det naturgræs, som grundet den store aktivitet efterhånden er helt slidt af og fører til forurening af banerne med jord, ligesom småbørns leg på et kunstgræstæppe er at foretrække frem for på bar jord.

Klubbens udendørs areal ønsker vi at gøre mere indbydende med borde og bænke, parasoller, musikanlæg med videre samt små tribuner til turneringer, hvor der ofte er mange tilskuere, som Tåsinge Open, FM og DM.

Besøg Tåsinge Tennis og Padel Klub på deres hjemmeside og Facebook.