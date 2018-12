OB taber pusten: Nederlag hjemme trods pauseføring

Det var gæsterne fra AaB, der fredag aften kunne hæve armene i jubel.

Det skete i Odense, efter at nordjyderne slog OB 2-1 i opgøret i Superligaen, og dermed vandt AaB sin anden sejr i træk på fremmed græs.

Opgøret var en lige affære med mange chancer til begge hold.

Nicklas Helenius bragte OB foran 1-0 på et straffespark i sidste minut af første halvleg, men så fik gæsterne vendt opgøret på hovedet.

Først fik Kasper Kusk udlignet for AaB kort inde i anden halvleg, og med ti minutter igen blev Kasper Pedersen så matchvinder med et mål på et hovedstød.

Kampen vil også blive husket for en spøjs situation i første halvleg, da dommer Michael Johansen underkendte en scoring fra AaB’s Tom van Weert på et straffespark.

Sejren betød, at AaB overtog fjerdepladsen fra OB. AaB har 28 point, mens OB har et point færre.

Kampen blev indledt med en noget mærkværdig situation, da AaB efter ti minutter fik tilkendt et straffespark.

Det scorede den hollandske angriber Tom van Weert på, men efterfølgende dømte dommer Michael Johansen frispark til OB i stedet for mål til stor forvirring.

I første halvlegs sidste minut var det så OB's tur til at få straffespark.

Den mulighed omsatte hjemmeholdets topscorer Nicklas Helenius sikkert til en pauseføring på 1-0.

Efter 57 minutter fik gæsterne så udlignet, da kantspiller Kasper Kusk med en følt inderside sendte bolden i det lange hjørne uden chance for OB-keeper Sten Grytebust.

Ti minutter før tid kunne gæsterne så juble, da forsvarsspiller Kasper Pedersen efter et hjørnespark headede bolden i nettet til 2-1-føring til gæsterne.

OB pressede hårdt til det sidste, men fynboerne lykkedes ikke med at udligne, og dermed har OB fortsat 27 point.