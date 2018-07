Tablets eller ej - daginstitutioner må selv bestemme: - Friheden er vigtig

Børne- og socialminister Mai Mercado har slået helt fast, at ingen børnehaver eller vuggestuer bliver tvunget til at bruge digitale redskaber. Friheden giver mangfoldighed, mener Dansk Friskoleforening.

Ingen børn skal tvinges til at bruge iPad i daginstitutioner.

Så klar er beskeden fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), efter blandt andre Rudolf Steiner-børnehaven Askelæ i Svendborg har tvivlet på, om de selv må bestemme, hvorvidt de skal bruge iPads og andre tablets i hverdagen.

I en bekendtgørelse fra Børne- og socialministeriet tidligere i år hed det, at ’børn skal have mulighed for at bruge it i et eksperimenterende fællesskab.’

Vi har bevaret friheden til, at institutionerne selv kan bestemme deres pædagogik og deres metode til, hvordan de gerne vil være sammen med børnene Peter Bendix Pedersen

Den formulering skabte bekymring hos flere daginstitutioner, der frygtede, at det ikke længere var op til dem selv at beslutte, om der skulle bruges computere og andre digitale værktøjer i den enkelte daginstitution eller ej.

Ændring giver frihed

Men nu er formuleringen ændret, så ordet skal er blevet til kan. Det betyder, at det stadig er op til de enkelte daginstitutioner, om de vil bruge tablets til børnene.

Den ændring glæder Peter Bendix Pedersen, der er formand for Dansk Friskoleforening.

- Det er rigtig fint, at bekendtgørelsen er blevet ændret fra, at det var noget man skulle, til det nu er noget, man kan gøre. På den måde har vi bevaret friheden til, at institutionerne selv kan bestemme deres pædagogik og deres metode til, hvordan de gerne vil være sammen med børnene, siger Peter Bendix Pedersen.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt at give institutionerne den frihed, så pædagogerne i samarbejde med forældrene kan beslutte, hvad det er for en institution, miljø og værdier, der ligger til grund for den her institution og de her lege, og det samvær, som skal være sammen med børnene, siger Peter Bendix Pedersen.

Vigtig valgfrihed

Børne- og socialminister Mai Mercado har tidligere sagt, at meningen med bekendtgørelse ikke var at tvinge børnehaver og vuggestuer til at bruge it, men i stedet at dem give valgfrihed.

Nu bliver bekendtgørelsen altså ændret, så der ingen tvivl er.

- Og den frihed er vigtig at værne om, fordi det giver den mangfoldighed af forskellige institutioner, som forældrene kan vælge imellem. Og det er rigtig vigtigt, mener Peter Bendix Pedersen.

Han frygter ikke, at den oprindelige aftales krav om tablets på et senere tidspunkt vil blive sneget ind i lovgivningen.

- Nej, det tror jeg ikke, at man vil ændre på i fremtiden. Jeg hører både børne- og socialminister Mai Mercado og Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, sige, at den frihed er rigtig vigtig, siger Peter Bendix Pedersen.

