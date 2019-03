Politi til elever: Tænk dig om, før du skriver under

Med en underskrift påtager man sig et ansvar, fordi man erklærer sig enig i det, man skriver under på.

Derfor opfordrer Fyns Politi nu køreskoleelever til at tage det meget alvorligt, hvis de bliver bedt om at skrive under på undervisning, de ikke har fået.

Læs også Kørekort-snyd: Vi har efterspurgt nye regler i ti år

Opfordringen kommer i forbindelse med Bemærk-dokumentaren 'De svindlende kørelærere', der handler om en række eksempler på, hvordan der foregår snyd i køreskolebranchen.

Én af de måder, reglerne bliver brudt på, er ved at kørelærere og elever skriver under på undervisning, der ikke har fundet sted, eller som har fundet sted på en anden dato end den, man tilkendegiver.

Man vil gerne hurtigt igennem

Da Kasper tog sit kørekort, oplevede han, at skulle skrive under på timer, han ikke havde haft.

- Jeg synes ikke, det var en særlig behagelig oplevelse at tage kørekort, så når man er nået så langt, så skriver man bare under, siger Kasper.

Kasper er et opdigtet navn, men redaktionen kender hans rigtige identitet. Kasper er anonym af hensyn til sig selv og kørelæreren.

Indvolver Politiet

Men selvom det kan være svært at sige fra overfor sin kørelærer, må man ikke skrive under på noget, der ikke er sandt, understreger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Som 18-årig er man nemlig myndig, og derfor kan det få konsekvenser for en selv.

Elverne kan selv få fingrene i klemme, hvis de skriver under på noget, som ikke er sandt. Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

I stedet opfordres eleverne til, at tage kontakt til Fyns Politi, hvis de har mistanke om, at der foregår snyd hos en køreskole. Det er nemlig på den måde, at Fyns Politi får nys om størstedelen af deres sager.

Læs også Fyns Politi om svindel med kørekort: - Vi har stor efterforskning i gang

Se Bemærk-dokumentaren 'De svindlende kørelærere'.