DMI med advarsel: Tæt tåge mange steder på Fyn

Opdatering klokken 07.00 DMI har opdateret tågevarslet, så det ikke længere gælder for hele Fyn, men mere specifikt for Sydfyn, Middelfart, Assens og Nyborg Kommuner. Varslet er forlænget frem til klokken 12.

DMI er tidligt mandag morgen ude med en advarsel til de fynske morgenbilister. Vejrtjenesten forventer tæt tåge mange steder på Fyn med sigtbarhed helt ned under 100 meter.

Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld, så DMI anmoder bilisterne i morgentrafikken om at køre forsigtigt og være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Også på Storebælt advares der imod tåge med sigtbarhed ned til 100 meter.

Tågevarslet gælder frem til klokken 12 mandag formiddag, hvorefter DMI forventer, at tågen igen er forsvundet.

Solen kommer tilbage

Mandagens vejrudsigt beretter også om en start på ugen, der er præget af mest skyet eller tåget vejr, men i løbet af dagen kommer der også lidt sol.

Temperaturen kommer mandag til at ligge mellem fem og otte grader, men i de områder, hvor solen kommer, kan temperaturen snige sig helt op på cirka ti grader.

Vinde bliver svag til jævn og kommer til at komme fra vest.

I aften og nat tørt og igen skyet eller stedvis tåget. Temperaturen natten til tirsdag kommer ned mellem tre og fem graders varme.