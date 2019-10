Tæt ved skole: Politiet søger vidner til flere påsatte brande

Efterforskningen af tre påsatte brande i det sydlige Odense har nu fået Fyns Politi til at bede om offentlighedens hjælp til henholdsvis genkendelse af en potentiel gerningsmand og informationer fra lokalområdet.

En af brandene var i et træskur på Dalum Landbrugsskole. Her efterlyser politiet en mand, som udviste mistænkelig adfærd kort før branden opstod lørdag 26. oktober klokken 00.28.

Kort før branden bevægede manden sig rundt i området tæt ved skolen. Manden kan muligvis sættes i forbindelse med yderligere to brande i Hvedemarken samme nat, hvor der blev sat ild til to affaldscontainere.

Signalement: Formentlig dansker

Lys i huden

Kraftig af bygning

Kalveknæet med en speciel gang

Han var iført mørk hue, fluorescerende gul arbejdsjakke med hætte med mørke staffering på undersiden af ærmerne og på siden af jakken under armhulerne og på hætten.

Han havde mørke arbejdsbukser med fluorescerende gult på underbenene samt reflekser.

På siden af buksebenene og bag på går det fluorescerende højere op.

- Et skur brænder ned, og kort tid efter brænder to containere ret tæt på. Vi har en idé om, at det er en fra lokalområdet, så vi håber, at folk kan genkende ham ud fra billeder og beskrivelse.

- Har man oplysninger om manden, eller er man manden, så skal man kontakte os på 114, siger Jack Liedecke, politikommissær hos Fyns Politi.

En af brandene var i et træskur på Dalum Landbrugsskole. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Villabrand

Politiet søger også vidner til en brand i en villa på Kohavegyden 7 nord for Dømmestrup. Også her peger efterforskningen tydeligt på, at branden er påsat.

Fyns Politi søger derfor vidner og information fra lokalområdet i forbindelse med branden, der blev anmeldt den 21. oktober, men reelt set kan være sket i hele fire uger op til anmeldelsen, fordi ejeren var bortrejst i hele perioden.

- Det er et specielt brandforløb, erkender politikommissæren.

Han forklarer, at huset på Kohavegyden har stået tomt gennem længere tid, fordi ejeren har været bortrejst.

- Så kommer han hjem efter at have været i Jylland i et stykke tid og kan se brandskader flere steder i huset, forklarer Jack Liedecke.

Branden har ifølge politikommissæren været antændt i flere forskellige rum i huset, men er gået ud igen, formentlig på grund af iltmangel.

- Måske nogen i lokalområdet har kendskab til, hvad der er foregået, siger Jack Liedecke.

Han fortæller, at brandskaderne ikke er så alvorlige, men at sod- og røgskaden efter branden var ganske alvorlig.

- Det har samlet set gjort stor skade på huset, siger Jack Liedecke.

Ifølge politikommissæren er der intet, der tyder på en sammenhæng mellem de tre brande, selv om de geografisk ligger nogenlunde tæt på hinanden.

Manden på billedet er set tæt ved Dalum Landbrugsskole umiddelbart før branden. Kan du kende ham, kan du kontakte Fyns Politi på telefon 114. Foto: Fyns Politi