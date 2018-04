Tag hensyn: Galloway-køer på Enebærodde har fået kalve

Galloway-køerne på Enebærodde har fået kalve. Det får nu ejerne til at opfordre besøgende på odden til at tænke sig om, så køerne ikke angriber.

Jytte Schaldemose og Erik Pedersen opdrætter Galloway-kvæg, der laver naturpleje flere steder på Fyn. Et af stederne er Enebærodde ved Odense Fjord.

Lige nu er der en del nyfødte galloway-kalve på Enebærodde, og det får Jytte Schaldemose til at komme med en opfordring til besøgende.

Hvis man oplever, at en Galloway-ko føler sig presset og angriber, er det gode råd at stå stille, for man kan ikke løbe fra dem. Jytte Schaldemose, opdrætter

- Vores dyr er ikke aggressive, men de passer godt på deres kalve. Dyr, som lever frit i naturen hele livet, passer helt naturligt på deres kalve - især de nyfødte kalve. En løs hund vil straks få moderinstinktet hos koen til at blusse op, siger Jytte Schaldemose til TV 2/Fyn.

Et godt råd er at holde hunde i kort snor. Hvis den er i en lang snor, kan hunden finde på at løbe hen mod køerne, der så kan blive pressede til at reagere.

Kan føle sig pressede

Galloway-koen kan føle sig presset, hvis kalven for eksempel er på den ene side og koen selv på den anden side af vejen eller stierne på Enebærodde. Så bør man give plads, så koen nemt kan komme over til kalven, lyder opfordringen fra Jytte Schaldemose.

- Hvis man oplever, at en Galloway-ko føler sig presset og angriber, er det gode råd at stå stille, for man kan ikke løbe fra dem. Kommer dyrene alligevel for tæt på, så fægt med armene og råb højt. Så går koen sin vej igen, siger Jytte Schaldemose.

Samtidig opfordrer Jytte Schaldemose folk til at besøge Enebærodde netop nu, hvor foråret og varmen kommer.

- Kommer du på Enebærodde, så håber jeg, du får mulighed for at se kalvene lege. Det er et fantastisk syn, siger Jytte Schaldemose.

Jytte Schaldemose og Erik Pedersen begyndte med Galloway-kvæg i 2006, og parret har i dag 170 dyr.

Ægteparret modtog i januar "15. Juni Fondens Naturpris", fordi de har gjort avlen af Galloway-kvæg til en forretning, der både gavner naturen og giver godt kød.