Tag sprit-quizzen: Må du sove din brandert ud på bagsædet af bilen?

I 2017 blev 560 spritbilister på Fyn og øerne stoppet med alkohol i blodet. Ærø tog den procentvise bundplads.

Næsten tre ærøboer ud af 1.000 blev sidste år taget for at sætte sig ind bag rattet, skubbe gearstangen op i første og trykke foden på speederen, mens alkoholen pumpede rundt i kroppen.

De 17 øboer, der blev taget for spritkørsel i 2017, er grund til, at Ærø indtager en absolut bundplads i antallet af spirituskørsler per indbyggere.

En af dem, der før har kørt spritkørsel, er 18-årige Jeppe Seier fra Marstal.

- Det forekommer umiddelbart ret tit på Ærø. Det er et problem, lige så snart vi skal til fester uden for Marstal. Der er altid en, der har kørt hjem, selvom der har været alkohol involveret, fortæller Jeppe Seier.

Fyns næstdårligste placering

0,274 procent af ærøboerne kørte spritkørsel sidste år. Til sammenligning kørte 0,170 procent af svendborgenserne med for høj promille, og kommunen snuppede den næstdårligste placering.

Det viser Fyns Politis statistik.

Spritbilister per indbyggere Ærø: 0,274 procent

Svendborg: 0,170 procent

Nyborg: 0,153 procent

Odense: 0,113 procent

Nordfyns: 0,104 procent

Faaborg-Midtfyn: 0,091 procent

Middelfart: 0,089 procent

Kerteminde: 0,088 procent

Langeland: 0,071 procent

Assens: 0,057 procent

Tallene tager ikke højde for, hvor hyppigt politiet laver kontroller i kommunerne. Tallene afspejler udelukkende, hvor mange fynboer der er blevet standset og blæst alkometret over det tilladte.

